به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در دهه 1920 زمانی که کو کلاک کلان سازمان نژاد پرستی افرادی در ایالات متحده، از قدرت سیاسی برخوردار بود یک قانون ایالتی مورد تصویب قرار گرفت که به موجب آن آموزگاران مدارس از پوشیدن لباسهای دینی چون دستار، عمامه و روسری در کلاس درس منع شدند.

هفته گذشته نیز یک گروه از پیروان ادیان مختلف از جمله اسلام و سیک در مقر قانونگذاران ایالتی گرد هم جمع شدند تا در کمیته پارلمانی را مجاب کنند که این قانون را لغو کند.

ساوا احمد از مسلمانان حاضر در این جلسه گفت: این تاریخی است که اورگان باید از آن عبور کند. اگر من و دیگران نتوانیم در کلاسهای درس لباسهای دینی بپوشیم درست مثل این است که به ما بگویند که چرا رنگ پوستت را تغییر نمی‌دهی؟

این مناقشه از آنجا سرچشمه گرفته است که برخی از کوته‌فکران و متعصبان تصور می‌کنند آموزگاری که با لباس دینی وارد کلاس شود می‌تواند برای تغییر دین روز دانش آموزان خود اعمال نفوذ کند و آنها را به تغییر دین خود مجاب کند.

لاله زاهدی از مسلمانان محجبه ای که خواستار تدریس در یک مدرسه دولتی است اظهار می‌دارد قانون با قدرتی در این زمینه با قدرت عمل می‌کند تا آموزگاران نتوانند برای دانش‌آموزان موعظه کرده و آنها را به تغییر دین مجاب کنند.

وی افزود: هرکس می‌تواند هر پوششی داشته باشد اما در رابطه با تبلیغ دین خود در کلاس درس میان دانش آموزان فعالیتی انجام ندهد.

اورگان یکی از سه ایالت ایالات متحده است که آموزگاران خود را از پوشیدن لباس دینی در کلاس منع می‌کند.