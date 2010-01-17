احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که صبح امروز با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی در محل سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک برگزار شد، احمد پناهی به عنوان رئیس چهارسال آینده فدراسیون کاراته انتخاب شد.

انتخابات امروز قرار بود با شرکت 19 نامزد برگزار شود که تعداد آنها به 10 نامزد تقلیل یافت و در نهایت احمد پناهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس انتخاب شد.

پناهی با 27 رای ، علیرضا آهی و احمد صافی که به ترتیب 14 و 4 رای کسب کردند را پشت سر گذاشت و به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون کاراته انتخاب شد.