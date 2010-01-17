حضور 6 تیم دوچرخه سواری خارجی و 12 تیم داخلی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 6 تیم ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، لهستان و یک تیم باشگاهی از ترکیه حضور خود در سیزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان و یزد را قطعی کرده اند. در این بین 12 تیم داخلی نیز برای شرکت در این مسابقات آمادگی خود را به ستاد برگزاری تور اعلام کرده اند.

با توجه به اعلام آمادگی شفاهی دو تیم باشگاهی از هلند این احتمال وجود دارد که تعداد تیم های خارجی شرکت کننده در این تور به 8 تیم افزایش یابد.

سیزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در سال 88 با هدف مشارکت بیشتر استانها به طور مشترک در دو استان کرمان و یزد برگزار خواهد شد. این تور از 18 تا 22 بهمن ماه در مسیر 540 کیلومتر در 5 مرحله برگزار می شود.