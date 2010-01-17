سناتورهای قزاقستان درپی شکایت از آسوشیتدپرس بخاطر جعل خبر درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر ، "لیتر" از مطبوعات قزاقستان گزارش داده است خبر دروغین درباره تحویل اورانیوم غنی سازی شده توسط قزاقستان به ایران جعلی بوده است. به همین خاطر، این موضوع در نشست کمیته امور بین الملل، دفاع و امنیت سنای قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت.

به نوشته این روزنامه برخی ازسناتورها معتقدند که باید از آسوشیتدپرس به خاطر اطلاعات دروغین به دادگاه شکایت کرد. به نظر آنها، این خبر تحریک کننده بود و باید حداقل رفتار احترام آمیز را نسبت به قزاقستان از سوی رسانه های گروهی خارجی در خواست کرد. غیرت اومارف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان که در نشست کمیته شرکت داشت قول داد پیشنهاد سناتورها را بررسی نماید و مناسب ترین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.

خبرگزاری کازراینفورم یکی دیگر از رسانه های قزاقستان نیز با اشاره به برگزاری نشست فوق نوشت غیرت اومارف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان اعلام کرد که خبر آژانس آسوشیتدپرس در خصوص معاملات فروش اورانیوم قزاقستان به ایران جعلی است و با واقعیت سازگار نیست و هدف آن افزایش تنش حول موضوع برنامه هسته ای ایران بوده است.

بر اساس اظهارات معاون وزیر، وزارت امور خارجه قزاقستان از آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست شد که خبر منتشره از سوی آسوشیتدپرس در 29 دسامبر سال گذشته را بررسی نماید و از این سازمان جوابی رسیده که وجود چنین گزارشی در مورد فروش اوانیوم قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران را انکار می کند. معاون وزیر اشاره کرد که ما این موضوع را در سطح بین الملل پاک کردیم.

کازتاگ یکی دیگراز مطبوعات قزاقستان گزارش داد غیرت اومارف معاون وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان اعلام کرد که دیپلمات های قزاقستان در 30-31 دسامبر 2009 در وین با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات کرده و به استحضارشان رساندند که قزاقستان از این قبیل ارتباطات و مراجعات با طرف ایرانی ندارد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ما را قانع کرد که این گزارش وجود ندارد. معاون وزیر قزاقستان نیز تاکید کرده است که خبری که وسط آسوشیتدپرس پخش شده جعلی است و برای افزایش تنش حول موضوع برنامه هسته ای ایران منتشر شده است.

به نوشته آژانس خبری نووستی قزاقستان در نشست مزبور با ئورجان محمد جانف نماینده سنای قزاقستان ضمن اینکه از وزارت خارجه خواسته به خبرگزاری آسوشیتدپرس به خاطر پخش خبر فوق به دادگاه شکایت نمایند قزاقستان باید از منافع خود دفاع نماید و به همین خاطر، باید در محاکم قضایی موضوع پیگیری شود. غنی کاسیموف یکی از سناتورها از ابتکار وی حمایت کرد.



وی پیشنهاد کرد به جای سخن از پرداخت خسارت مادی، آسوشیتدپرس از مردم قزاقستان عذرخواهی کند. اومیربک بایگلدی نماینده پارلمان اعلام کرد که قزاقستان باید کسانی را که این شایعات دروغی را پخش می نماید، پیدا کند.