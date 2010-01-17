تحقق نیافتن 50 درصد بودجه، برنامه های شهرداری ارومیه را مختل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان در جلسه بررسی چگونگی لایحه تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 89 با ابراز نگرانی از بودجه محقق نشده شهرداری ارومیه در سال جاری افزود: در حال حاضر پروژه های فاخری در شهر اجرا می شود که نیازمند تزریق اعتبارات هستند تا عملیات آنها تسریع شود.

وی فعالیتهای عمرانی در شهر را نیز بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: پروژه پل قویون یکی از مهمترین پروژه های موجود در شهر است که بیش از 300 میلیارد ریال برای آن هزینه خواهد شد.

شهردار ارومیه در مورد دیگر پروژه ها نیز بیان داشت: پروژه کمربندی خاتم الانبیا نیز یکی از این پروژه هاست که فقط برای آسفالت آن 70 میلیارد ریال هزینه لازم است.

بازیان با تاکید بر اینکه باید ساز و کاری فراهم شود تا از طریق دولت، درآمد پایداری برای شهرداری ها به ویژه شهرداری کلانشهر ارومیه لحاظ شود، خاطرنشان کرد: در این راستا همکاری مناسب دولت و تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری که مدتهاست مسکوت مانده، ضروری است.

شهردار ارومیه با اشاره به تقدیم لایحه جدید تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری به شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: در این لایحه تمام سعی خود را کرده ایم تا لایحه ای یکدست و با موضوعیت انسجام اخذ عوارض شهری تقدیم کنیم که موفق نیز بوده ایم .

وی با بیان اینکه ایجاد درآمد و همچنین احیای درآمدهای مانده در شهر از مهمترین بخشهای این لایحه است، اظهار داشت: تمام بخشهای این لایحه در سایت شهرداری ارومیه قرار می گیرد و مردم می توانند عوارض خود را در آن محاسبه کنند.

بازیان اضافه کرد: در سالهای اخیر با تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهری، روند جمع آوری و دفع زباله در شهر تغییر اساسی کرده است که باید شهروندان با توجه به این امر، مقدار ناچیزی را به شهرداری اختصاص دهند تا بتوانیم روند کار را روز به روز بهتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه میزان عوارض در طول سالهای اخیر ثابت مانده، گفت: در این مدت تعرفه تمامی خدمات دولتی چند دوره افزایش یافته اما خدمات مربوط به شهرداری بدون تغییر مانده است که باید برای آن تصمیم اساسی گرفته شود.