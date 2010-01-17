به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه بر خلاف جلسات پیشین داستانی خوانده نمیشود و دو ساعت زمان جلسه به طور کامل به بحث آزاد و تبادل نظر شرکتکنندگان اختصاص دارد.
این جلسه که نخستین جلسه از جلسات بحثهای آزاد است به گفتگو و نقد و تحلیل پیرامون "جوامع علمیتخیلی آینده" با محوریت "زمینگونسازی و مستعمرهنشینی" میپردازد.
این برنامه روز سهشنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به نشانی خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بنبست پروانه، پلاک ۴۶ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم آزاد است.
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