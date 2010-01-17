بیش از 500 عراقی در زندان های عربستان/ اعدام با اتهامات واهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "عامر ثامر" با اشاره به آزادی این زندانیان از زندان های "رفحاء" ، "عرعر" و "حفر الباطن" عربستان اعلام کرد: همچنان بیش از 500 عراقی در زندان های عربستان بسر می برند.

وی با اشاره به اینکه آزادی این 67 زندانی عراقی پس از پایان مدت محکومیت آنها محقق شده است، تاکید کرد: از ریاض می خواهیم تمام زندانیان عراقی در این کشور را آزاد کنند.

عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق با اشاره به بررسی موضوع زندانیان عراقی در عربستان طی روزهای آتی، تاکید کرد: اتهام برخی از این زندانیان که به اعدام محکوم شده اند، در حد عبور غیر قانونی از مرز، قاچاق احشام و فروش پارچه های چادر (عبا) است.

وی از دولت عراق خواست با تشکیل کمیته ای به ریاست نمایندگان وزارت خارجه و حقوق بشر به ارسال محققین بین المللی به عربستان برای پیگیری وضعیت زندانیان اقدام کند.

منابع آگاه پیش از این اعلام کرده بودند: که 600 عراقی در عربستان زندانی هستند.