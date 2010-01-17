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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

"خلوت مهتاب" منتشر شد

"خلوت مهتاب" منتشر شد

مجموعه شعر "خلوت مهتاب" سروده‌ غلامرضا پیروز از سوی نشر اسطوره منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 54 شعر از پیروز است که اغلب آنها را غزل و مثنوی تشکیل می‌دهند.

در غزل "سایه‌های شباهنگ" این مجموعه می‌خوانیم: از ریسمان حادثه آونگ می‌شوی/ با ناله‌های سرخ هماهنگ می‌شوی/ زندانی همیشه بیدادگاه دور/ همراز سایه‌های شباهنگ می‌شوی/ یکبار اگر حماسه لبخند تو مراست/ صدبار رهرو منشِ سنگ می‌شوی/ اینک سکوت و دلزدگی منطقت شده‌است/ وقت سفر چقدرتو دلتنگ می‌شوی!/ ما را به سایه‌های نگاهت فریفتی/ افسانه می‌سرایی و نیرنگ می‌شوی...

بیشتر شعرهای این مجموعه با گونه‌ای طنز آمیخته‌است و همین عامل علاوه بر زبان ساده به جذابیت برخی از آنها می‌افزاید . این نگاه طنزآمیز را از عناوین بعضی از اشعار می‌شود دریافت؛ شعرهایی مثل "یک وعده صبحانه پسامدرن" و یا "غزل داداییستی کلاسیک پسامدرن".

علاوه بر شعرهای کلاسیک چند شعر نو نیز در مجموعه "خلوت مهتاب" دیده می‌شود که از جمله  می‌توان به "زاغ پیر" و "مترسک" اشاره کرد.

مجموعه شعر "خلوت مهتاب" با شمارگان 1000 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده‌است.

کد مطلب 1018643

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