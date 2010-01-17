"خلوت مهتاب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 54 شعر از پیروز است که اغلب آنها را غزل و مثنوی تشکیل می‌دهند.

در غزل "سایه‌های شباهنگ" این مجموعه می‌خوانیم: از ریسمان حادثه آونگ می‌شوی/ با ناله‌های سرخ هماهنگ می‌شوی/ زندانی همیشه بیدادگاه دور/ همراز سایه‌های شباهنگ می‌شوی/ یکبار اگر حماسه لبخند تو مراست/ صدبار رهرو منشِ سنگ می‌شوی/ اینک سکوت و دلزدگی منطقت شده‌است/ وقت سفر چقدرتو دلتنگ می‌شوی!/ ما را به سایه‌های نگاهت فریفتی/ افسانه می‌سرایی و نیرنگ می‌شوی...

بیشتر شعرهای این مجموعه با گونه‌ای طنز آمیخته‌است و همین عامل علاوه بر زبان ساده به جذابیت برخی از آنها می‌افزاید . این نگاه طنزآمیز را از عناوین بعضی از اشعار می‌شود دریافت؛ شعرهایی مثل "یک وعده صبحانه پسامدرن" و یا "غزل داداییستی کلاسیک پسامدرن".

علاوه بر شعرهای کلاسیک چند شعر نو نیز در مجموعه "خلوت مهتاب" دیده می‌شود که از جمله می‌توان به "زاغ پیر" و "مترسک" اشاره کرد.

مجموعه شعر "خلوت مهتاب" با شمارگان 1000 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده‌است.

