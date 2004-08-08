طرفداران مقتدي صدر خروج ازنجف را رد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، الاعرجي با اعلام اينكه نخست وزير عراق تلاش دارد تا از موقعيت سوء استفاده كند گفت: اظهارات وي درباره مقتدي صدر نشان از برخورد دو گانه با موضوعات دارد ، سپاه المهدي سپاه اعتقادي است و مرجعيت شيعه از آن نخواسته است تا ازنجف خارج شود.



اين اظهارات در پاسخ به دعوت نخست وزير عراق از شبه نظاميان مقتدي صدر براي خروج از شهر نجف و خلع سلاح عنوان شد.

در همين حال "شوراي سياسي شيعي" در عراق خواستار ورود در گفتگوهاي مستقيم با مقتدي صدر براي حل بحران در شهر نجف شد.



اين شورا در بيانيه اي كه امروز منتشر شد حملات عليه نجف و طرفداران مقتدي صدر را رد كرده و اعلام كرد: بحراني كه از سوي نظاميان اشغالگر از طريق افزايش عمليات نظامي فعال شد با وظايف اين نيروها كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل و ديگر قوانين بين المللي آمده است، همخواني ندارد.



دراين بيانيه ضمن دعوت از تمام طرف هاي درگير براي برقراري آتش بس همچنين آمده است: هدف از اين حملات نه هدف قرار دادن طرفداران مقتدي صدر، بلكه ايجاد ناامني و بي ثباتي در اين منطقه است.

