91درصد آب استحصالی خراسان جنوبی در کشاورزی صرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد طاهری پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه های آب شهری بیرجند، افزود: از کل آب استحصالی استان 91 درصد در بخش کشاورزی، هفت درصد در بخش آب شهری و روستایی و دو درصد در صنعت مصرف می ‌شود.

وی با بیان اینکه 92 حلقه چاه، آب مصرفی 100 هزار مشترک آب شهری استان را تامین می ‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر 98.5 درصد از جمعیت استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.

طاهری با اشاره به اینکه 20 درصد مشترکان آب استان هیچگونه آب بهایی پرداخت نمی ‌کنند، اظهار داشت:70 درصد مشترکان استان زیر الگوی مصرف آب آشامیدنی استفاده می‌ کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی حجم مخازن ذخیره آب استان را 88 هزار متر مکعب عنوان کرد.

طاهری در پایان میزان هدر رفت آب در بیرجند را 28 درصد عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه هدر رفت آب باید به 23 درصد برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی نیز در این بازدید از پیشرفت فیزیکی 50 درصدی تصفیه ‌خانه آب شرب شهر بیرجند خبر داد و گفت: این پروژه تا نیمه سال آینده به بهره‌ برداری می‌ رسد.

غلامرضا غلامرضایی زمان آغاز عملیات اجرایی این تصفیه‌ خانه را از سال 86 اعلام کرد و افزود: در این تصفیه‌ خانه سختی آب گرفته شده و آب شیرین می ‌شود.

وی ظرفیت تصفیه آب این تصفیه‌ خانه را 640 لیتر در ثانیه در مرحله نخست عنوان نمود و بیان داشت: این میزان در آینده به 900 لیتر در ثانیه می ‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه ساخت و تجهیز تصفیه‌ خانه آب شرب شهر بیرجند 20 میلیارد تومان می باشد، تصریح کرد: برخی از تجهیزات این تصفیه ‌خانه از کشورهای اروپایی خریداری شده که تا ماه‌ های آینده وارد بیرجند می‌ شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این تصفیه‌خانه در جنوب غربی شهر بیرجند و در ارتفاعات باقران و در زمینی به مساحت 10 هکتار ساخته می‌ شود.