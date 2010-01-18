تفکیک بانوان رکابزن در اردوی تیم ملی/ امکانات گرفتن تست نداریم

مهرداد صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "اتو آلتوک" آلمانی تست های خود را در سه مرحله و هر مرحله 4 روز برنامه‌ریزی کرده و قرار است در طی سه هفته حضورش در ایران ارزیابی خود را از شرایط تیم ملی به ما ارائه دهد.

وی با بیان اینکه این مربی آلمانی کار نظارت بر تمرینات بانوان را برعهده دارد، افزود: تصمیم داریم در مرحله جدید اردوها رکابزنان زن را مانند بخش مردان به دو بخش سرعت و جاده تفکیک کنیم.

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان، خاطرنشان کرد: برای اینکه در پایان این تمرینات و تست گیری‌ها ارزیابی خوبی را از ملی پوشان بدست بیاورم چند مسابقه چون المپیاد ایرانیان و تور بین المللی کرمان را برای ملی پوشان در نظر گرفته‌ایم. متاسفانه دراین فصل مسابقه‌ای در بخش بانوان نداریم که باید بزودی مسابقه‌ای را طراحی و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: ما تلاش کرده‌ایم تا تمامی امکانات را برای حضور این مربی آلمانی در راس تیم ملی استقامت کشورمان فراهم کنیم اما متاسفانه امکانات ما برای انجام تست‌های آمادگی کامل نیست و باید بعد از پایان مرحله اول تست گیری در جلسه‌ای وضعیت تجهیزات خود را بررسی کنیم.

صفرزاده در پایان به همایش دوچرخه سواران اشاره کرد و گفت: قرار است با همکاری سازمان محیط زیست برخی دوچرخه‌سواران از جلمه رکابزنان تیم ملی روز سه شنبه هفته جاری در همایشی به مناسبت هوای روز پاک مسیر پارک پردیسان را طی خواهند کرد.