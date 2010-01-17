اخبار کوتاه ورزشی از استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی از افتتاح 44 هزار متر مربع فضای ورزشی در سی یکیمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی افتتاح میشود

غلامحسین فخاری افزود: با اتمام 208 پروژه عمرانی ورزشی در آذربایجان شرقی سرانه ورزشی استان از 29 صدم متر مربع به 81 صدم متر مربع خواهد رسید.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی اظهار داشت: در ایام گرامیداشت سالگرد سی و یکمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 21 پروژه عمرانی ورزشی روستائی و شهری افتتاح خواهد شد که برای این 218 پروژه بیش از 64 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی درپروژه های عمرانی ورزشی در سطح استان تصریح کرد: برای افزایش سرانه ناچیز فضاهای ورزشی تبریز بیشتر پروژه ها در تبریز متمرکز کرده ایم که سه سالن ورزشی چند منظوره افتتاح ، پیست تارتان و سه سالن ورزشی بازسازی شده و مجموعه ورزشی منظریه حصار کشی شده است که برای این 8 پروژه 223 میلیون ریال هزینه شده است .

فخاری افزود : در تبریز دو سالن ورزشی از محل اعتبارات استانی و مدیریت بحران ساخته شده است که در مواقع بحران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در واقع عادی در اختیار ورزشکاران خواهد بود که هر کدام 2500 متر مربع است و سالن دیگری 1400 متر از محل اعتبارات استانی و در آمد سیگار است که در مجموعه ورزشی منظریه تبریز واقع شده است.

آغاز رقابتهای هاکی با برد جوانان آذربایجان شرقی

رقابتهای نهایی هاکی سومین المپیاد ایرانیان آقایان به میزبانی نقده آذربایجان غربی آغاز شد و تیم هاکی جوانان آذربایجان شرقی در اولین دیدار خود برابر میزبان رقابتها به برتری دست یافت.

تیم هاکی جوانان آذربایجان شرقی در اولین بازی خود هفت بر شش برابر آذربایجان غربی را از پیش روی برداشت.

در نقده تیمهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سمنان، اردبیل، مازندران، تهران و زنجان با هم بصورت دوره ای با هم رقابت خواهند کرد.

ماشین سازی تبریز جشنواره گل برابر گاز ایلام به راه انداخت

از هفته دهم رقابتهای لیگ دسته دو فوتبال باشگاههای کشور یک دیدار در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد و طی آن تیم ماشین سازی موفق شد با نتیجه پنج بر صفر مقابل گاز ایلام را با شکست بدرقه کند و جشنواره گل به راه بیاندازد.

این بازی در حضور یکهزار نفر تماشاگر برگزار شد و تیم میزبان به ترتیب در دقایق یک، 38 و 46 توسط محمد مولا، مهدی قریشی در دقیقه 23 و سعید رجبی در دقیقه 65 به گل دست یافت تا جمع امتیازات خود را به عدد 11 برساند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با کسب این برد به رده پنجم جدول رده بندی گروه الف مسابقات لیگ دسته دو باشگاههای کشور صعود کرد.

این تیم هفته آینده در یک بازی حساس به مصاف تیم صدرنشین فولاد یزد می رود.

شناگر تبریزی رکورد 50 متر ایران را جا بجا کرد

نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور شنای معلولان که در استخر جانبازان قم برگزار شد و شناگران معلول و جانباز آذربایجانشرقی مقام چهارمی کشور و 11 مدال بدست آوردند و رکورد 50 متر ایران را جا به جا کردند.

نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی کشور شنای معلولان که با حضور 140 ورزشکار برگزار شد پس از تیم خراسان رضوی (با 155 امتیاز)، تیمهای تهران با 138 امتیاز و قم با 112 امتیاز عنوان های دوم و سوم را کسب کردند و در رشته 50 متر آزاد احمد ملک پور با کسب مدال طلای این رشته رکورد ایران را در این ماده بهبود بخشید.

همچنین تیمهای آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان نیز در مکانهای چهارم تا ششم قرار گرفتند.

این رقابتها همچنین در 45 ماده انفرادی بزرگسالان و 23 ماده انفرادی جوانان، با شرکت تیمهای تهران، توابع تهران، کرج، قم، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، فارس، اصفهان، چهارمحال، گیلان، مازندران، گلستان، یزد، لرستان، مرکزی، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و همدان انجام شد.

ملکان قهرمان رقابت کشتی گیران نوجوان روستایی آذربایجان شرقی

رقابتهای کشتی قهرمانی نوجوانان روستائی و عشایری آذربایجانشرقی انتخابی قهرمانی کشور در مرند برگزار شد و ملکان با 84 امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت.

در این دوره از رقابتها که با حضور 120 کشتی گیر از 15 منطقه استان به مدت دو روز در 10 وزن برگزار شد پس از تیم ملکان تیم هشترود با 69 امتیاز دوم شد و مرند الف با 67 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد و تیمهای اهر ، اسکو و بخش آروق چهارم تا ششم شدند.

جودوکاران آذربایجان شرقی راهی رقابتهای کشوری و المپیاد ایرانیان میشوند

تیمهای جودوی جوانان و بزرگسالان آذربایجان شرقی راهی رقابتهای سومین دوره المپیاد ایرانیان و قهرمانی کشور می شوند.

رقابتهای سومین دوره المپیاد ایرانیان در رده سنی جوانان از 18 بهمن ماه در مشهد مقدس آغاز و تیم جودو جوانان آذربایجان شرقی با شش ورزشکار آرش آقائی ، پژمان زینی زاده ، رضا خرمدل ، سینا پائیزه ، محمد اصلی و سامان سعادتپور و به مربیگری اسد همت و سرپرستی محمد سلطانی راهی رقابتها می شوند.

همچنین رقابتهای جودوی قهرمانی بزرگسالان قهرمانی کشور که از اول بهمن در تهران برگزار خواهد شد تیم جودوی بزرگسالان آذربایجان شرقی در هفت وزن در رقابتها شرکت خواهد کرد.

در وزن 60 کیلو رامین شریف زاده ، در وزن 66 کیلو ایرج آقایی، در وزن 73 کیلو ابولفضل صباحی، در وزن 81 کیلو نعیم بیگی زاده ، در وزن 90 کیلو حامد بخت آور ، در وزن 100 کیلو علی نوائی و در وزن 100+ سامام سعادت پور راهی رقابتها می شوند.