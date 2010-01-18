فضاهای تفریحی حاشیه رودخانه کرج ساماندهی می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به آغاز هفته هوای پاک اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ هوای پاک در کلانشهر کرج باید از آموزش و پرورش آغاز کرد زیرا دانش آموزان یکی از عوامل مطلوب انتقال فرهنگهای هوای پاک در بین خانواده ها هستند.

وی افزود: درهفته هوای پاک در سطح کرج با همکاری اداراتی نظیر آموزش و پرورش، محیط زیست، شبکه بهداشت و درمان و ... برنامه مختلفی برای آگاه سازی شهروندان برگزار می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: وجود کودهای شیمیایی که اکثرا غیربهداشتی است، باعث تحلیل رفتن جسم انسانها می شود که این امر نیازمند تدبیر است تا در بخش کشاورزی دیگر شاهد استفاده از کودهای شیمیایی نباشیم.

فرهادی بیان داشت: کرج یکی از هشت شهر آلوده ایران است که در این راستا باید با همکاری سایر ارگانها و سازمانها تدابیر لازم برای کاهش آلودگی اندیشیده شود.

معاون استاندار و فرماندار کرج عنوان کرد: در این زمینه بحث ساماندهی محیط های تفریحی، پارکها و فضاهای سبز و احداث ایستگاه های CNG در دستور کار فرمانداری است که پیگیری می شود.

وی ادامه داد: تقویت فضاهای تفریحی از جمله مسیر رودخانه کرج در بخش آسارا، احیای بافتهای فرسوده شهری و ... کمک شایانی در کاهش آلودگی هوای کرج دارد.

این مسئول یادآور شد: احداث دو کمربندی در شمال و جنوب کرج به منظور تقسیم و کاهش ترافیک از دیگر اقداماتی است که به طور جدی پیگیری می شود.