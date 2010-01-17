یگان ویژه پلیس زنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله رجب زاده روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: به منظور رسیدگی به امور زنان یگان ویژه بانوان در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ راه اندازی و در کلانتریها مستقر می شود.

وی درباره راه اندازی کلانتری ویژه زنان نیز افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته راه اندازی چنین کلانتری از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود بنابراین پلیس تهران بزرگ برای رسیدگی به امور زنان در کلانتریهای تهران در نظر دارد یگان مخصوص زنان را راه اندازی کند که تمام پرسنل این یگان زن هستند.

در حال حاضر بیش از یکهزار پلیس زن در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فعالیت می کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به آغاز طرح انضباط اجتماعی در مناطق 7 و 11 تهران اظهار داشت: این طرح در سه مرحله به منظور کنترل ترافیک و جرائم مختلف اجرا می شود.

سردار رجب زاده با اشاره به کاهش تصادفات با اجرای طرح انضباط اجتماعی در تهران گفت: تصادفات خسارتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28 درصد کاهش، تصادفات جرحی 15 درصد و تصادفات فوتی 10 درصد کاهش یافته است.

فرمانده فاتب از اجرای آزمایشی طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران در منطقه 12 تهران خبر داد و افزود: در مدت یکماه اجرای این طرح 10 هزار و 607 مورد اعمال قانون، هفت هزار و 761 مورد توقیف موتورسیکلت و چهار هزار و 693 مورد ضبط گواهینامه موتورسواران توسط پلیس انجام شده است.

وی اظهار داشت:‌ در اغتشاشات روز عاشورا جنس آشوبگرانی که حاضر شده بودند کلکسیونی از نیروهای ضد انقلاب و دشمنان اسلام بود که حرمت روز عاشورا را شکستند.

سردار رجب ‌زاده افزود: از این افراد تجهیزات و کوله پشتی به دست آمد که در آن سنگ قرار داده شده بود. اغتشاشگران تیر و کمان همراه خود داشتند و برنامه داشتند تا آشوب ایجاد کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: هنگام حضور در صحنه آشوبها مشخص شد که افرادی آشوبگر آمده‌اند تا با ایجاد اغتشاش حرمت شکنی کرده و به اموال عمومی و خصوصی آسیب برسانند.

وی اظهارداشت: پلیس تا قبل از حوادث روز عاشورا سعی می‌کرد با کمترین تلفات و حادثه اغتشاشات را پایان دهد و در روز عاشورا نیز تمایلی برای برخورد با اغتشاشگران نداشتیم و به نیروهایمان نیز توصیه کرده بودیم تا برخورد خشن انجام ندهند.

سردار رجب ‌زاده گفت: اما آشوبگران هدفشان تخریب، آتش سوزی و اقدامات و شعارهای ساختارشکنانه بود.



فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص مجروح شدن خود در حوادث روز عاشورا افزود: در این حادثه برای جلوگیری از گسترش خشونت وارد میدان شدم و بابت مصدومیت در حوادث روز عاشورا توسط آشوبگران شکایت نکرده‌ام.

سردار رجب ‌زاده اعلام کرد: پلیس برای شناسایی آشوبگران روز عاشورا اقدامات خود را از مدتها پیش آغاز کرده و تمام افرادی که اقدام به آشوب، سردادن شعارهای ساختارشکنانه و آسیب به اموال عمومی و نیروهای پلیس کرده‌اند شناسایی شده و تا نفر آخر آنها را دستگیر خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: بزودی تصاویر جدیدی از آشوبگران روز عاشورا منتشر خواهد شد تا توسط مردم شناسایی و به پلیس معرفی شوند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش جرایم کیف قاپی در اغتشاشات اخیر گفت: طبق بررسی که انجام داده‌ام کیف قاپی و زورگیری در زمان اغتشاشات حتی کاهش یافته اما در 9 ماه اول سال جاری در شهر تهران کیف قاپی 9 درصد افزایش یافته است. هر چند میزان کشف دستگیری نیز 10 درصد افزایش نشان داده است.

سردار رجب‌ زاده درباره جمع آوری آنتن های ماهواره نیز افزود: طرحی برای جمع‌آوری ماهواره‌ ها نداریم اما به عنوان یک جرم مشهود پلیس اقدام به جمع آوری تجهیزات ماهواره‌ای می‌کند.

وی اظهار داشت: طی 9 ماه اول سال جاری 32 هزار و 209 قطعه انواع تجهیزات ماهواره‌ای توسط مأموران پلیس کشف و ضبط شده است.

سردار رجب‌زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر کنترل SMS ها و ایمیل ها گفت: این اقدام توسط پلیس امنیت عمومی ناجا انجام خواهد شد و امکان کنترل پیامک و ایمیل وجود دارد.

وی اعلام کرد: میزان رضایتمندی مردم از پلیس امسال 86 درصد است که این میزان سال قبل 82 درصد بوده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: امسال در دستگیری اتباع افغانی 24 درصد افزایش داشته ‌ایم و در میزان طرد این افراد نیز 19 درصد افزایش را شاهد هستیم.