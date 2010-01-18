پنج میلیون تن کالا در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شد

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل که سه میلیون و 779 هزار تن بود از رشد 37.1 درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت تعداد هزار و 602 فروند کشتی در اسکله های بندر انزلی پهلو گرفت که نسبت به 9 ماهه سال گذشته نشان از رشد 37.5 درصدی دارد.

مدیرکل بنادر گیلان گفت: طی 9 ماهه امسال 150 هزار و 815 تن کالای صادراتی غیرنفتی از بندرانزلی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 98.3 درصدی داشته است.

وی بیان داشت: در این مدت تعداد 232 هزار و 33 دستگاه کامیون، کالاهای بارگیری شده را به مبادی مختلف حمل کردند که نسبت به مدت مشابه از رشد 41.3 درصد برخوردار بوده است.

کوهساری یادآور شد: رشد تخلیه و بارگیری بی نظیری که در طول فعالیت بندری در بندرانزلی در این مدت بدست آمده است نتیجه واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد رقابت بین آنها و اطمینان کردن به بخش خصوصی و استفاده بهینه از تجهیزات بندری و نیروی تخصص است.