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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۵

لامداد ؛ چند جستار از ایران

لامداد ؛ چند جستار از ایران

کتاب "لامداد" با عنوان فرعی "چند جستار از ایران" نوشته عبدالرحمان عمادی از سوی نشر آموت با شمارگان 1000 نسخه و در 240 صفحه منتشر شد.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: "لامداد" به معنی "خداداد" و "داده خداوند بخشنده و مهربان" دربرگیرنده 16 مقاله درباره آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی و ‌ادبی مردم ایران است و نویسنده در این کتاب بر آن است که بن‌مایه‌های مبتنی بر فرهنگ عامه را در فرهنگ رسمی ایرانی بررسی کند.

مقالات این کتاب بر پایه تحقیقاتی در فرهنگ و ادبیات کهن تا امروز ایران مسائل مربوط به فرهنگ عامه را مورد دقت نظر و واکاوی قرار داده ‌است.

از مقالات کتاب "لامداد" می توان به این عناوین اشاره کرد: جلندی بل کرکرانک، تربیز؛ نام و لغت  ایران و قدیمی دیگری از تبریز، پیشینه نام جوبار و بارز در کرمان از زمان اردشیر بابکان، "پیشینه دیرپای برنج، یک بیت شعر منسوب به فریدون و نکته‌هایی نویافته درباره منوچهر، قاعده بود و نبود حرف "ر" در میانه گروهی از واژه‌های ایرانی،‌ نامهای دریاچه اورمیه،‌ مینونشان، ‌گز، دو واژه‌نامه از گویشهای ایرانی: یزدی و همدانی،‌ پرندگان ایران،شناسایی پنج فهلوی کهن، یغما و عقاید قدیم ایرانی.

کد مطلب 1018691

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