تولید شیر در گیلان افزایش یافت

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت کارخانجات فرآوری شیر استان 85 هزار تن شیر خام را به 382 میلیارد ریال فرآوری کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل پنج درصد را نشان می دهد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر کار جمع آوری شیر خام توسط 18 مرکز اصلی با بیش از یکصد مرکز فرعی با محوریت اتحادیه دامداران استان انجام می گیرد، اظهار داشت: سالانه 300 هزار تن شیرخام در استان تولید می شود.

معاون جهاد کشاورزی گیلان همچنین به مسئله زنبورداری در استان اشاره کرد و افزود: براساس آمارگیری سالانه از کلنی های زنبورعسل استان، در سال جاری سه هزار و 700 تن عسل از زنبورستانهای استان تولید شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 900 تن افزایش تولید داشته است.

وی در ادامه از خرید توافقی مقدار 55 هزار و 958 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر توسط تشکلهای کشاورزی و تعاون روستایی خبر داد و یادآور شد: ارزش اقتصادی این میزان پروتئین حیوانی 26 میلیارد و 700 میلیون ریال است.