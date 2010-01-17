  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۴۵

دو جوان گیلانی در طرح استعدادیابی جوانان وزارت بازرگانی برگزیده شدند

دو جوان گیلانی در طرح استعدادیابی جوانان وزارت بازرگانی برگزیده شدند

رشت - خبرگزاری مهر: دو جوان گیلانی به نامهای "محمدرضا حقدوست" و "فرهاد کامیاب" در طرح استعدادیابی جوانان وزارت بازرگانی برگزیده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در راستای تقویت توانمندیهای همکاران جوان مجموعه وزارت بازرگانی و توسعه قابلیتها و مهارتهای آنان به منظور رشد و توسعه کیفی منابع انسانی وزارت متبوع، طرح "استعدادیابی جوانان" از سوی وزیر بازرگانی در سال 87 ابلاغ شد.

در پی اجرای مرحله نهایی آزمون طرح استعدادیابی جوانان وزارت بازرگانی که با هدف جانشین پروری و تربیت مدیران آینده وزارت بازرگانی و شناسایی جوانان مستعد برای پذیرش مسئولیتهای مدیریتی و توسعه قابلیتهای مدیریتی جوانان برگزار شد، "محمدرضا حقدوست" و "فرهاد کامیاب" از کارکنان سازمان بازرگانی استان گیلان با کسب امتیاز لازم به عنوان برگزیدگان این طرح در سطح کشور انتخاب شدند.

با توجه به تایید وزیر درخصوص تدوین ارتقای شغلی و غنی سازی مهارتها، منتخبان مرحله نهایی با حضور در جلسات شورای مدیران و سایر جلسات شورای مهم تصمیم گیری، سپردن مسئولیتهای مهم و گردش شغلی منتخبان طرح در مشاغل پیشنهاد شده، سپردن مدیریت پروژه ها به تناسب و با نظارت مدیران با سابقه بر نحوه عملکرد نامبردگان و حضور در برنامه های آموزشی نیازسنجی شده توسط گروه راهبری طرح استعدادیابی وزارت بازرگانی، ارزیابی می شوند.
کد مطلب 1018694

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها