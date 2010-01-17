یک پرنده هوبره در گیلان پس از تیمار رها سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این پرنده که به دلایل نامعلوم از مسیر مهاجرتی خود دور افتاده بود توسط فردی محلی در یکی از باغهای چای اطراف لاهیجان در حالیکه به خاطر سرما به حالت نیمه جان در آمده بود پیدا شد و سپس به اداره کل محیط زیست گیلان تحویل داده شد که پس از معاینه دقیق و تیمار در طبیعت رها سازی شد.

پرنده ای خشکی زی است که بیشتر در دشتهای پر علف و زمینهای وسیع دیده می شود، گردن و پاهایشان بلند و بالهای پهنی دارند، منقارشان کلفت و نسبتا" پهن است آرام و با گردنی کشیده راه می روند، اغلب خود را از انظار مخفی نگه می دارند و به محض احساس خطر قوز می کنند و به سرعت می دوند و کمتر پرواز می کنند.

این پرنده از خانواده هوبرهاست که هم خانواده میش مرغ و زنگوله بال است، ۶۲ سانتیمتر طول دارد از لحاظ ظاهری شبیه بوقلمون ماده است، گردن و دم خرمای رنگش دراز است.

نر و ماده در تمام فصول با دسته پرهای سیاه و سفید و بلندی که در طرفین گردن آنها آویزان است و کاکل سیاه و سفید کوتاه و چشمان درشت تشخیص داده می شوند.

زیستگاه این پرنده در دشتهای بایر و خشک و مناطق بیابانی و نیمه بیابانی است و در مزارع نیز ممکن است، دیده شوند.

این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده است اما به سبب علاقه شیوخ طماع عرب به شکار آن به وسیله شاهین و بالابان جمعیت آن کاهش زیادی پیدا کرده است.

طیق ماده ۱۳ قانون شکار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ، هر کس اقدام به شکار جانوران وحشی، کمیاب و حمایت شده بدون پروانه کند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.

هم اکنون جریمه شکار این پرنده زیبا هشت میلیون ریال است.