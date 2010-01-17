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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

"چالشهای اخلاقی جنگهای مدرن" منتشر شد

کتاب "چالشهای اخلاقی جنگهای مدرن" اثر مایکل گراس از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی مسائل اخلاقی در جنگهای نامتقارن می‌پردازد. شکنجه، قتل عام، باج‌گیری در جنگهای نامتقارن از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جنگهای نامتقارن فهم متعارف بشر از جنگ را تغییر داده است. مسئله شکنجه، قتل عام، باج‌گیری و حمله مستقیم به شهروندان و غیر نظامیان از جمله مواردی است که در جنگهای نامتقارن و از جنبه اخلاقی مورد توجه است.

علیرغم منع بین‌المللی و محدودیتهایی که در حقوق بین الملل وضع شده، به کارگیری بمبهای شیمیایی در جنگهای عصر مدرن رایج است.

این کتاب یک راهنمای عملی برای سیاستمداران و نظامیان است تا از رهگذر آن نگاهی به مسائل اخلاقی رایج در جبهه جنگ بیندازند.

کد مطلب 1018702

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