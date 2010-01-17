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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۳

تیم بوشهر قهرمان مسابقات شطرنج تامین اجتماعی کشور شد

تیم بوشهر قهرمان مسابقات شطرنج تامین اجتماعی کشور شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج استان بوشهر گفت: تیم شطرنج استان بوشهر با کسب 16 امتیاز قهرمان چهاردهمین مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور در بوشهر شد.

سیدایمان بکا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این دوره از مسابقات تیمهای اصفهان نیز با 14.5 امتیاز و گلستان با 13.5 امتیاز نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم این رقابتها را به خود اختصاص دادند.

وی اظهار داشت: در چهاردهمین مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور 29 تیم از سراسر کشور حضور داشتند.

مسئول شطرنج سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: روش برگزاری این دوره از مسابقات به صورت سویسی و در هفت دور برگزار شد.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز در بوشهر برگزار شد.

کد مطلب 1018704

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