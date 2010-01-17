تیم بوشهر قهرمان مسابقات شطرنج تامین اجتماعی کشور شد

سیدایمان بکا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در این دوره از مسابقات تیمهای اصفهان نیز با 14.5 امتیاز و گلستان با 13.5 امتیاز نیز به ترتیب مقامهای دوم و سوم این رقابتها را به خود اختصاص دادند .

وی اظهار داشت: در چهاردهمین مسابقات قهرمانی شطرنج کارکنان سازمان تامین اجتماعی کشور 29 تیم از سراسر کشور حضور داشتند.

مسئول شطرنج سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: روش برگزاری این دوره از مسابقات به صورت سویسی و در هفت دور برگزار شد.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز در بوشهر برگزار شد.