محصول گوجه فرنگی بوشهر رایگان حمل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر یکشنبه محمدرضا صادقی در نشست رفع مشکلات گوجه کاران استان بوشهر افزود: در این زمینه یارانه مورد نظر از محل اعتبارات و یارانه های دولت به شرکتها و موسساتی که کار حمل نقل این محصول را برعهده دارند، پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: تصمیم گرفته شده در راستای حمایت از کشاورزان و فعالان بخش تولید و عرضه این محصول در بازار و جهت کاهش مشکلات کشاورزان بوده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: پرداخت هزینه حمل موجب افزایش میل به مصرف در سایر استانها و به طبع آن افزایش میزان فروش و قیمت آن به نفع کشاورز است.

صادقی افزود: در حال حاضر روزانه حدود 300 تا 400 دستگاه کامیون نسبت به بارگیری و حمل گوجه فرنگی به خارج از استان اقدام می کنند که میزان یارانه پرداختی آن به طور متوسط تاکنون پنج میلیارد ریال بوده و پیش بینی می شود 15 هزار تن تا پایان ماه جاری به خارج از استان حمل شود .