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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

محصول گوجه فرنگی بوشهر رایگان حمل می شود

محصول گوجه فرنگی بوشهر رایگان حمل می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: بر اساس تمصیم اتخاذ شده پرداخت هزینه حمل بار گوجه فرنگی استان بوشهر از مبدا تا مقصد و استان مصرف کننده رایگان و بر عهده وزارت بازرگانی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، بعد از ظهر یکشنبه محمدرضا صادقی در نشست رفع مشکلات گوجه کاران استان بوشهر افزود: در این زمینه یارانه مورد نظر از محل اعتبارات و یارانه های دولت به شرکتها و موسساتی که کار حمل نقل این محصول را برعهده دارند، پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: تصمیم گرفته شده در راستای حمایت از کشاورزان و فعالان بخش تولید و عرضه این محصول در بازار و جهت کاهش مشکلات کشاورزان بوده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: پرداخت هزینه حمل موجب افزایش میل به مصرف در سایر استانها و به طبع آن افزایش میزان فروش و قیمت آن به نفع کشاورز است.

صادقی افزود: در حال حاضر روزانه حدود 300 تا 400 دستگاه کامیون نسبت به بارگیری و حمل گوجه فرنگی به خارج از استان اقدام می کنند که میزان یارانه پرداختی آن به طور متوسط تاکنون پنج میلیارد ریال بوده و پیش بینی می شود 15 هزار تن تا پایان ماه جاری به خارج از استان حمل شود.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تولید این محصول در مقطع کنونی که بالغ بر 500 هزار تن را شامل می شود راهکارهای حمایتی در جهت عرضه این محصول و کاهش ضرر تولید کنندگان گوجه فرنگی در حال اجراست.

کد مطلب 1018706

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