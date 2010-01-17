اجرای دومین طرح تجمیع پلاکهای فرسوده در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورشیدی با اعلام این مطلب گفت: شرکت نوسازان منطقه هشت پس از دریافت پروانه ساختمان بن بست توکلی بار دیگر موفق به اخذ پروانه ساختمان یازده ملک واقع در خیابان وحیدیه، نجاری و بن بست هادی شد.

وی افزود: با توجه به استقبال شهروندان جهت بهره مندی از تسهیلات فوق العاده مربوط به تخریب و نوسازی در فرآیند تجمیع پلاکهای واقع در محدوده های بافت فرسوده مصوب این شرکت در نظر دارد مراحل تجمیع املاک مذکور را به صورت گسترده تر راهبری و مدیریت کند.

خورشیدی گفت: مالکان بافتهای فرسوده منطقه هشت می توانند جهت استفاده از تسهیلات مصوب بافتهای فرسوده با دردست داشتن مدارک به دفتر شرکت نوسازان منطقه هشت واقع در خیابان نظام آباد مراجعه کنند.