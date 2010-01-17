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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

رئیسی در گفتگو با مهر:

تجهیز مدارس به سیستم اطفای حریق پنج میلیارد تومان بودجه می خواهد

تجهیز مدارس به سیستم اطفای حریق پنج میلیارد تومان بودجه می خواهد

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: پنج میلیارد تومان برای تجهیز مدارس به سیستم اطفای حریق نیاز داریم.

مرتضی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد زیادی از مدارس ما مجهز به کپسول آتش نشانی هستند اما تعداد دیگری هستند که مجهز نشده اند و یا سیستم اطفای حریق آنها کامل نیست و در برخی موارد نیز از رده خارج شده اند.

براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش هم اکنون بیش از 100 هزار مدرسه در کل کشور فعالند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: این مسئله را در جلسه ای که با کمیته آموزش و پرورش مجلس داشته ایم عنوان کردیم و امیدواریم هر چه سریعتر این مشکل برطرف می شود.

به گفته رئیسی مدارس نوساز همگی به سیستم اطفای حریق مجهز هستند و تنها مدارس قدیمی با این مشکل مواجه اند.

کد مطلب 1018716

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