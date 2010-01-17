جذب نکردن به موقع تسهیلات موجب تاخیر در ساخت واحدهای مسکونی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی جعفری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن شهرستان بیرجند، پروژه مسکن مهر را بهترین راهکار جهت خانه دار کردن فاقدین مسکن عنوان کرد و گفت: در این راستا مسئولان باید از این فرصت استثنایی استفاده کرده و به ساخت و سازها شتاب بیش از پیش ببخشند.

وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای واگذاری تسهیلات مسکن مهر وجود ندارد، به تعاونی ها مهلت داد ظرف مدت 10 روز اعضای خود را جهت واگذاری زمین و آغاز مراحل اجرایی به این سازمان تحویل دهند.

جعفری تعامل و هماهنگی دستگاه های مربوطه را در این راستا مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: به دلیل تعامل مناسب طی یک ماه گذشته برای بیش از هزار واحد مسکونی در استان پروانه ساخت و ساز صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه راه های اخذ تسهیلات برای مسکن مهر سهل الوصول است، عنوان کرد: این تسهیلات به ویژه برای افرادی که در بافت فرسوده اقدام به ساخت و ساز کنند، بیشتر خواهد بود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه مشکلات کوچک و جزئی نباید در روند ساخت و سازها خللی ایجاد کنند، یادآور شد: اتحادیه ها هرچه سریعتر روند ساخت و سازها را سرعت دهند تا سال آینده شاهد به ثمر رسیدن تعدادی زیادی از این واحدها باشیم.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به وجود مشکلات متعددی در راستای الحاق روستای دهلکوه به شهر بیرجند گفت: در حال حاضر مشکلات موجود در این راستا رفع شده و بالغ بر 46 هکتار از اراضی دهلکوه به عنوان طرح مسکن مهر الحاق شده است.

مهدی رونقی به نحوه صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی اشاره کرد و افزود: در این زمینه برای هر قطعه زمین که 162 متر مربع است، یک پروانه صادر می شود.