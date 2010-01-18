سید محمد مختاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: از چند سال پیش نگارش کتاب "گونه‌شناسی سینمای مستند" را شروع کرده‌ام و به نوشتن متن به پایان رسیده‌ است. به دلیل مشغله کاری نگارش این کتاب چند سال طول کشید، اما به زودی در 320 صفحه چاپ می‌شود. این روزها مشغول رایزنی با ناشر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستم.

وی افزود: این کتاب به تجزیه و تحلیل سیمای مستند قبل و بعد از انقلاب در ایران اختصاص دارد. روند تولید مستند در ایران رو به رشد است و مستندسازان جوایز معتبری کسب کرده‌اند. کتاب سینمای مستند حمید نفیسی قدیمی شده و دیگر جوابگو نیست، به همین دلیل تصمیم گرفتم کتابی درباره سینمای مستند بنویسم.

مختاری ادامه داد: در کتاب "گونه‌شناسی سینمای مستند" مستندها تا سال 84 بررسی شده و اگر قرار بود مستندهای سال‌های اخیر هم بررسی کنم، حجم کتاب بالا می‌رفت. نسخه فعلی 320 صفحه است.

سیدمحمد مختاری کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی "گلستان" و "روزی بود روزی نبود" و فیلم "میهمانان غریب خاک" را در کارنامه دارد.