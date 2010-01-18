علمینیا در اینباره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "سکوت بیانتها" از سه روز پیش در شهرک چشمه آغاز شده، بعد از ساخت چند فیلم کوتاه داستانی و مستند این تله فیلم اولین فیلم بلند تلویزیونی من است.
وی افزود: مضمون این فیلم اجتماعی است و دغدغههای ترافیک و تأثیر آن بر خانوادهها را به تصویر میکشد، در "سکوت بیانتها" نگین ابراهیمی، احمدرضا شیرین، ابوالفضل روئین تن، اکبر نیکوئیوالا، سحرعلیزاده، مهدی رضازاده بازی میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: ج. علمینیا، مدیر تصویربرداری: هادی شیری، مدیربرنامهریزی: شادی جهانگیری، دستیار کارگردان: محمد طالبی، منشی صحنه: سلماز منزوی، طراح گریم: نسیم عباسیان، طراح صحنه و لباس: نجمه جودکی، تدوین: ج. علمینیا، بیژن اسماعیلی، مدیر تولید: جلال مظلومی، مدیر تدارکات: علیرضا عزیزی، تهیهکننده: مهدی علمینیا، مجری طرح: خانه فیلمسازان ایران.
جواد علمینیا بازی در فیلمهای تلویزیونی "اکس پارتی"، "به دنبال پدر"، "روباه" ،"چشمه"، "شبهای گناه" و "خانم بزرگ" را درکارنامه دارد.
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