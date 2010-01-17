مجید باقری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نشست شب گذشته خود با شهرام شفیع زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز گفت: در این نشست پیرامون مشکلات پیش روی تیم فوتبال استقلال مواردی را با مدیرعامل باشگاه در میان گذاشتم. خوشبختانه با آقای شفیع زاده نقطه نظرات مشترکی داشتیم و همه چیز به خوبی پیش رفت. در این جلسه قول و قرارهایی با هم گذاشتیم که مشکلات به حداقل برسد و تیم مسیر روندی روبه رشد را از همین هفته آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات پیش روی باشگاه استقلال عدیده است و فقط شامل مسائل فنی نمی شود، افزود: تیم ما با مسائلی روبه‌رو است که نباید بیرون از باشگاه مطرح شود. ما باید هنر به خرج داده و آنها را برطرف کنیم. این موانع از پیش روی تیم برداشته شود، دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص اظهارات اخیر شهرام شفیع زاده که گفته بود، برخی بازیکنان استقلال اهواز برای خود بازی می کنند و کمتر در کار تیمی شرکت دارند، افزود: این مشکل فقط خاص باشگاه استقلال اهواز نیست و همه تیمها به نوعی با آن دست به گریبان هستند. خلاصه هر بازیکنی دوست دارد، در بازی کار انفرادی انجام دهد. متاسفانه برخی بازیکنان در این کار افراط می کنند که این مورد در نهایت برای آن بازیکن و تیم دردسرساز می شود.

باقری نیا با تاکید بر اینکه قرار نبوده همکاری وی با آبی پوشان اهوازی پس از جلسه شب گذشته خاتمه یابد، افزود: این حرف و حدیث‌ها که باقری نیا می رود و دیگر می آید، برای بیرون از باشگاه استقلال اهواز است. این جوسازی مربوط به باشگاه نمی شود و ما هیچ مشکلی با آقای شفیع زاده ودیگر مسئولان باشگاه نداریم.