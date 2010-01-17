اردوگاه آبی - خاکی آشوراده گلستان نیازمند تجهیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی ظهر یکشنبه در همین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: این طرح از جمله مصوبات این شورای است که پس از بحث و مشورت به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: گنجاندن درخواست توسعه فضاهای آموزش وپرورش استثنایی در پروژه های سفر سوم ریاست جمهوری به استان از دیگر مصوبات این شوراست.

وی اظهار داشت: با تاکید استاندار گلستان مقرر شد مواد 13 و 16 و 18 قانون شوراها مبنی بر پرداخت عوارض مربوط از سوی شهرداری های استان اقدامات لازم صورت گرفته و گزارش کار آن به این شورا ارائه شود.



توسعه و تجهیز درمانگاه فرهنگیان با توجه به عام المنفعه بودن آن و ارائه خدمات ارزان به دانش آموزان و فرهنگیان و اقشار کم در آمد جامعه از دیگر مصوبات بوده است و مقرر شد زمین در اختیار این درمانگاه جهت ساخت گذاشته شود و ساخت ساختمان ویژه پزشکان فرهنگی در سریع ترین زمان ممکن آغاز شود.



بررسی راه های گسترش و اردوگاه های استان و جذب دانش آموزان سایر استانهای کشور، میزبانی جشنواره های بین المللی، تجهیز و توسعه خدمات درمانگاه فرهنگیان گرگان و توسعه فضاهای آموزش و پرورش استثنایی استان از جمله اهداف این نشست بوده است.