اختصاص 35 میلیارد ریال تسهیلات جهت طرحهای زیرساخت بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل سازمان بازرگانی خراسان رضوی افزود: این امر با توجه به پیگیریهای به عمل آمده به منظور رشد و توسعه زیر ساخت های بخش بازرگانی به عنوان حلقه واسطه میان تامین کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان و به منظور افزایش سرعت گردش کالا و خدمات در سطح بازار و بهبود فرایند عرضه کالا و نیز کاهش ضایعات و هزینه تمام شده برای تولید کنندگان در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و صنفی اقدام شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: این میزان تسهیلات به منظور تهیه و خرید سالن های موقت نمایشگاهی، احداث سیلوی گندم در تربت حیدریه و احداث مجتمع سورتینگ و بسته بندی میوه در نیشابور از محل اعتبارات تخصیصی به سازمان بازرگانی خراسان رضوی پیگیری شده است.

صفرزاده اظهار داشت: حمایت از تامین کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و توازن بین گروههای مختلف اقتصادی، افزایش بهره وری در نظام کالا رسانی، تاثیر مطلوب بر شاخص های توزیع و مصرف و امکان کاهش ضایعات، دسترسی و تنظیم بهتر و سریع تر عرضه کالاها و افزایش توان ظرفیت صادراتی از جمله اهداف توسعه زیر ساخت های بخش بازرگانی استان است.



