"خاطرات عزت شاهی" رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کاظمی نویسنده کتاب در این نشست گفت: خاطراتی که تا به امروز چاپ میشد فقط به نوعی، خاطرهگویی و روایت بوده اما در این کتاب دیالوگی بین تدوینکننده خاطرات و راوی به وجود آمدهاست.
وی ادامه داد: محقق در این کتاب تلاش کرده تا گفتههای راوی را درباره پدیدههای مختلف بر اساس مستندات بررسی و تدوین کند.
نویسنده "خاطرات عزتشاهی" اظهار داشت: گاهی خواندن کتاب خاطرات یا یک روایت تنها حالت سرگرمی ایجاد میکند اما این کتاب مستند است و امروز در جمعآوری و تدوین خاطرات از آن به عنوان الگو و منبع استفاده میشود.
کاظمی تصریح کرد: در این کتاب شخصیتها و حوادث برای مخاطب تصویرسازی شدهاست و مخاطب را خواننده 40 سال بعد تصور کردهام که از وقایع گذشته ذهنیتی ندارد.
وی ادامه داد: کتاب "خاطرات عزت شاهی" در سال 85 و مدت کوتاهی پس از انتشار در جشنواره پژوهشکده امام خمینی(ره) رتبه دوم پژوهش را کسب کرد و این در حالی است که این کتاب در حوزه خاطره نویسی انتشار یافته بود.
عزت الله مطهری که پس از انقلاب نام فامیل خود را از شاهی به مطهری تغییر داد در بخشی دیگر از این نشست از روزهای شکنجه و زندانهای ساواک برای حاضران سخن گفت.
وی عنوان کرد: بعد از انقلاب تصمیم گرفتم برای اینکه خاطرات آن دوران از ذهنم نرود آنها را روی نوار ضبط کنم. در صورتی که اگر این کار را نمیکردم حتی یک سوم کتاب حاضر نیز به خاطرم نمیآمد.
وی افزود: نتیجه این خاطرات دو کتاب شد که یکی از آنها بدون اجازه من و با اطلاعاتی ناقص درآمد و دیگری اثری است که توسط انتشارات سوره به چاپ رسیده و من آن را کتاب خوبی میدانم.
عزت شاهی از ابتدای دهه 50 تا سال 1357 در زندان بود که از این مدت چهار سال آن را در انفرادی به سر برد.
کتاب "خاطرات عزت شاهی" تاکنون توسط انتشارات سوره مهر به 15 چاپ رسیده است.
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