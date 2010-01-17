به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مقدماتی این همایش مقرر شد که این سمینار بینالمللی دو روزه در اوایل اردیبهشت 89 و در شهر آچه در جزیره سوماترا که مدخل ورود اسلام و بیشترین حوزه تاثیرگذاری فرهنگ ایرانی به شمار میرود برگزار و طی آن سخنرانانی از ایران، اندونزی، مالزی، سنگاپور، هند واسترالیا طی دو روز به بحث و بررسی پیرامون مباحث مربوط به روابط و تأثیر داد و ستدهای فکری و فرهنگی ایرانیان و ساکنان مجمع الجزایر ملایو در حوزههای مختلف بپردازند.
در این نشست مقرر شد که در حاشیه این سمینار نمایشگاه اسناد و آثار تاریخی مربوط به روابط دو کشور برگزار شود.
ایران روابط فرهنگی گستردهای با کشورهای آسیای جوب شرقی داشته است.
نظر شما