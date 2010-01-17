  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

مناسبات فرهنگی ایران و اندونزی بررسی می‌شوند

همایش "تاریخ روابط ایران و اندونزی" با مشارکت رایزن فرهنگی ایران و مدیران وزارت فرهنگ و گردشگری اندونزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مقدماتی این همایش مقرر شد که این سمینار بین‌المللی دو روزه در اوایل اردیبهشت 89 و در شهر آچه در جزیره سوماترا که مدخل ورود اسلام و بیشترین حوزه تاثیرگذاری فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود برگزار و طی آن سخنرانانی از ایران، اندونزی، مالزی، سنگاپور، هند واسترالیا طی دو روز به بحث و بررسی پیرامون مباحث مربوط به روابط و تأثیر داد و ستدهای فکری و فرهنگی ایرانیان و ساکنان مجمع الجزایر ملایو در حوزه‌های مختلف بپردازند.

در این نشست مقرر شد که در حاشیه این سمینار نمایشگاه اسناد و آثار تاریخی مربوط به روابط دو کشور برگزار شود.

ایران روابط فرهنگی گسترده‌ای با کشورهای آسیای جوب شرقی داشته است.

کد مطلب 1018795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها