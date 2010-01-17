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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۲۶

شرح ملاصدرا بر اصول کافی منتشر شد

شرح ملاصدرا بر اصول کافی منتشر شد

شرح پنجمین جلد از کتاب ارزشمند «اصول کافی»، که از شاهکارهای علم حدیث است، به اهتمام انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز شروح گوناگونی بر کتاب محدث برجسته، کلینی رازی نگاشته شده بود، که چاپ مرغوبی نداشتند و بی‌‌تردید کتابی که به قلم فیلسوف قرآن‌شناس، حکیم ملاصدرا نوشته شده از بهترین شرحهای موجود است.

جلد پنجم «اصول کافی» که به‌تازگی به صورت کاملاً فنی تصحیح و منتشر شده، درباره مسئله بزرگ اسلام «حجّت» بحث نموده، و زیرفصول آن عبارتست از: ضروری بودن حجت، طبقات انبیاء و رسولان و ائمه، فرق بین رسول و نبی و محدث، حجت خدا برخلق تمام نمی‌شود مگر با امام، زمین از حجت خالی نیست، اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند یکی از آندو حجت خداست، معرفت امام و رجوع امور دینی به او و تسلیم شدن بر امر او، امامان شهدای خدایند بر خلق، امامان، همان هدایت کنندگانند و امامان، اولیای امر خدا و حافظان علم او هستند.

این مجلد از شرح اصول کافی با تصحیح، تحقیق و مقدمه سبحانعلی کوشا، زیرنظر آیت‌الله سید محمدخامنه‌ای از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و در 373 صفحه به همراه فهارس مختلف احادیث، اشخاص، کتابها و ... به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان است.
 
 

کد مطلب 1018801

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