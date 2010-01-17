شرح ملاصدرا بر اصول کافی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز شروح گوناگونی بر کتاب محدث برجسته، کلینی رازی نگاشته شده بود، که چاپ مرغوبی نداشتند و بی‌‌تردید کتابی که به قلم فیلسوف قرآن‌شناس، حکیم ملاصدرا نوشته شده از بهترین شرحهای موجود است.

جلد پنجم «اصول کافی» که به‌تازگی به صورت کاملاً فنی تصحیح و منتشر شده، درباره مسئله بزرگ اسلام «حجّت» بحث نموده، و زیرفصول آن عبارتست از: ضروری بودن حجت، طبقات انبیاء و رسولان و ائمه، فرق بین رسول و نبی و محدث، حجت خدا برخلق تمام نمی‌شود مگر با امام، زمین از حجت خالی نیست، اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند یکی از آندو حجت خداست، معرفت امام و رجوع امور دینی به او و تسلیم شدن بر امر او، امامان شهدای خدایند بر خلق، امامان، همان هدایت کنندگانند و امامان، اولیای امر خدا و حافظان علم او هستند.

این مجلد از شرح اصول کافی با تصحیح، تحقیق و مقدمه سبحانعلی کوشا، زیرنظر آیت‌الله سید محمدخامنه‌ای از سوی بنیاد حکمت اسلامی صدرا و در 373 صفحه به همراه فهارس مختلف احادیث، اشخاص، کتابها و ... به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان است.





