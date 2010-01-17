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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

در هرمزگان؛

کارگاه ها ملزم به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون کار و امور اجتماعی استان بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه هایی با تعداد بیش از 25 کارگر تاکید کرد.

محمدعلی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: طبق ماده 93 قانون کار، کارگاه هایی که تعداد افراد شاغل در آن بیش از 25 نفر باشد ملزم به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارهستند.

وی افزود: مسئول ایمنی و فنی کارگاه حداقل پنج نفر عضو دارد که وظیفه اش سرکشی به بخشهای مختلف کارگاه و تشکیل دادن جلسه حداقل یک بار در ماه است.

سلیمی اظهار داشت: این امر سبب کاهش ضریب حوادث ناشی ازعدم رعایت ایمنی وهمچنین حق کشی کارگران می شود.

وی تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت استان را 185 کمیته و تعداد کارورزان جذب شده در کارگاه ها را 808 نفر اعلام کرد.

کد مطلب 1018807

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