کارگاه ها ملزم به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند

محمدعلی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: طبق ماده 93 قانون کار، کارگاه هایی که تعداد افراد شاغل در آن بیش از 25 نفر باشد ملزم به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارهستند.

وی افزود: مسئول ایمنی و فنی کارگاه حداقل پنج نفر عضو دارد که وظیفه اش سرکشی به بخشهای مختلف کارگاه و تشکیل دادن جلسه حداقل یک بار در ماه است.

سلیمی اظهار داشت: این امر سبب کاهش ضریب حوادث ناشی ازعدم رعایت ایمنی وهمچنین حق کشی کارگران می شود.

وی تعداد کمیته های حفاظت فنی و بهداشت استان را 185 کمیته و تعداد کارورزان جذب شده در کارگاه ها را 808 نفر اعلام کرد.