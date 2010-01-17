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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۴

نقد کتاب"افشین‌های شاهرودی" در فرهنگسرای آفتاب

نقد کتاب"افشین‌های شاهرودی" در فرهنگسرای آفتاب

کتاب "افشین‌های شاهرودی " از سروده‌های افشین شاهرودی چهارشنبه 30 دی ماه در فرهنگسرای آفتاب نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست جمعی از شاعران و منتقدان ازجمله هوشیار انصاری‌فر، علیرضا بهنام، ابوالفضل پاشا، اردشیر رستمی و مدیا کاشیگر حضور خواهند داشت.

 شعر خوانی نیز بخش دیگر این جلسه عمومی نقد و بررسی خواهد بود.

مجموعه "افشین های شاهرودی" در 115صفحه و شمارگان دوهزار نسخه از سوی انتشارات داستان سرا منتشر شده‌است.

افشین شاهرودی متولد 1329 دامغان، فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری دانشگاه هنر و از عکاسان  کشور است که ادبیات یکی از دغدغه‌های زندگی‌اش محسوب می‌شود.

جلسه نقد کتاب "افشین‌های شاهرودی" از ساعت 17 تا 19 به همت کارگاه شعر فرهنگسرای آفتاب انجام می گیرد. 

کد مطلب 1018811

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