به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست جمعی از شاعران و منتقدان ازجمله هوشیار انصاریفر، علیرضا بهنام، ابوالفضل پاشا، اردشیر رستمی و مدیا کاشیگر حضور خواهند داشت.
شعر خوانی نیز بخش دیگر این جلسه عمومی نقد و بررسی خواهد بود.
مجموعه "افشین های شاهرودی" در 115صفحه و شمارگان دوهزار نسخه از سوی انتشارات داستان سرا منتشر شدهاست.
افشین شاهرودی متولد 1329 دامغان، فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری دانشگاه هنر و از عکاسان کشور است که ادبیات یکی از دغدغههای زندگیاش محسوب میشود.
جلسه نقد کتاب "افشینهای شاهرودی" از ساعت 17 تا 19 به همت کارگاه شعر فرهنگسرای آفتاب انجام می گیرد.
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