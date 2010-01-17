به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست جمعی از شاعران و منتقدان ازجمله هوشیار انصاری‌فر، علیرضا بهنام، ابوالفضل پاشا، اردشیر رستمی و مدیا کاشیگر حضور خواهند داشت.

شعر خوانی نیز بخش دیگر این جلسه عمومی نقد و بررسی خواهد بود.

مجموعه "افشین های شاهرودی" در 115صفحه و شمارگان دوهزار نسخه از سوی انتشارات داستان سرا منتشر شده‌است.

افشین شاهرودی متولد 1329 دامغان، فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری دانشگاه هنر و از عکاسان کشور است که ادبیات یکی از دغدغه‌های زندگی‌اش محسوب می‌شود.

جلسه نقد کتاب "افشین‌های شاهرودی" از ساعت 17 تا 19 به همت کارگاه شعر فرهنگسرای آفتاب انجام می گیرد.

