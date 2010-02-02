دریافت بیمه بیکاری تا چهار سال از انگیزه افراد برای اشتغال جدید کاسته است

داریوش صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر بیش از 16 هزار نفر بیمه شدگان تحت‌ پوشش اداره کل تأمین اجتماعی کرج مقرری بیکاری دریافت می کنند که رقم ماهانه آن بالغ بر 41 میلیارد ریال است.

این مدیر با بیان اینکه دریافت مستمری بیکاری در کوتاه مدت تاثیر گذار است اما در بلند مدت گره ای از مشکلات زندگی افراد بیکار باز نمی کند،خواستار چاره اندیشی اساسی برای بیکاران شد.

وی گفت: با تثبیت فرصتهای شغلی و عدم اخراج کارگران به بهانه های مختلف می توان از ایجاد فشار بر صندوق بیکاری کاست و اقتصاد ملی را رونق بخشید.

مدیرکل تامین اجتماعی کرج یاد آور شد: اخراج کارگران از علل اصلی مراجعه افراد برای دریافت مستمری بیکاری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

صالح پور با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین و حمایت بیشتر از کارگران آورد: باید به سمتی حرکت کرد که کارفرمایان نتوانند به راحتی عذر کارگران را بخواهند.

وی اظهار داشت: پرداخت مقرری بیمه ‌بیکاری در مقایسه با سال گذشته حدود هفت درصد افزایش یافته است.