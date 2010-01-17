به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با هدف دستیابی به اهداف مهندسی فرهنگی به عنوان پیشزمینه تحول برپا شد مهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تغییرات شتابان عرصههای مختلف فرهنگی در جهان معاصر گفت: تحولات سریع در زمینه تکنولوژی، شاخصهای فرهنگی، ارتباطات و تعاملات انسانی، شناخت و برنامهریزی برای آینده را ضروری ساختهاست.
وی ضمن تأکید بر آشنایی با یافتههای مطالعات آیندهپژوهی دنیایغرب افزود: برای حضور فعال در عرصه فرهنگی بینالملل باید با رویکرد الهی به شناخت آینده بپردازیم. قطعاً مطالعات آیندهپژوهی مبتنی بر نگاه اومانیستی به جهان متفاوت با پژوهشهایی است که برگرفته از جهانبینی اسلامی صورت میگیرد. ما نیازمند این گونه مطالعات هستیم تا بر اساس آن توانایی برنامهریزی مناسب برای فعالیت در دنیای متغیر کنونی را داشته باشیم.
مصطفوی ادامه این گونه نشستها و بهرهگیری از آنها را لازمه پویایی تلاشهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه بینالمللی دانست و اضافه کرد: علاوه بر جنبههای نظری باید مدیران و کارشناسان سازمان در برنامهریزی مجموعه خودشان از یافتههای آیندهپژوهی استفاده کنند و آن را از سطح نظری به مرحله عملی برسانند.
در این نشست همچنین دکتر سعید خزایی درباره "آیندهپژوهی؛ نیاز امروز، ضرروت فردا"، دکتر عبدالرحیم پدرام با موضوع "تکنیکها و روشهای آیندهپژوهی" سخنرانی علمی خود را ارائه کردند و در پایان دکتر ملکی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تبیین و ارائه راهکارهای اجرایی و جمعبندی مباحث این نشست پرداخت.
این نشست با حضور معاونان و مدیران و کارشناسان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کارشناسان منطقهای سازمانها و نهادهایی که در امور فرهنگی– بینالمللی فعالیت دارند برگزار شد.
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