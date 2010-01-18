فصلنامه موسیقی ماهور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این فصلنامه مسائل مختلفی در حوزه مباحث نظری موسیقی منتشر شده است در بخش نخست این فصلنامه مقاله ای در خصوص فواصل موقام آذربایجانی با عنوان "بازگشت به سرچشمه ها" نوشته ژان دورینگ با ترجمه پیام روشن منتشر شده است.

در ادامه سلسله مقاله های این فصلنامه موسیقی مقاله هایی چون "آیا تصنیف قاجارى نسخه ناشیانه نوحه است؟" نوشته ساسان فاطمی،"بازنگری پیشینه تاریخی مفهوم دستگاه" به قلم هومان اسعدی ،"پذیرش عارف قزوینی در جامعه ایران" نوشته کیوان آقامحسنی ، "بازیافت اصوات ضبط شده بر روى استوانه هاى فنوگراف" و همچنین "استوانه هاى فنوگراف مجموعه موزه صنعت برق ایران" نوشته محمدرضا شرایلی منعکس شده است.

"مباحث ویژه" یکی دیگر از بخش های فصلنامه موسیقی ماهور است در این بخش مباحثی چون "پرسش های مربوط به انتخاب شخصی و مسائل مربوط به تاریخ در کار میدانی و تفسیر آن" نوشته ویلیام ئل ، "دانش کار میدانی" نوشته جف تاد تایتن و همچنین "به سوی میانجیگری بین روشهای میدانی و تجربه میدانی درقوم شناسی" با ترجمه ناتالی چوبینه منتشر شده است.

در بخش "یاد یاران" این فصلنامه موسیقایی یادی از حسین صبحدل شده است و مطالبی با عنوان"غروب غریبانه" با نوشته احمد مسجد جامعی،"طى طریقى هدفمند به بهاى یک عمر" به قلم ارفع اطرایی، و "نذری که ادا نشد" نوشته لیلا حکیم الهی منعکس شده است.

"تجربه انجمن موسیقى" نوشته سعید افزونتر از گزارش های این فصلنامه است پایان بخش این فصلنامه موسیقایی به نوشته "تا فصلى دیگر" به قلم سیدمحمد موسوى اختصاص دارد.