به گزارش خبرگزاری مهر، یک پدر و دختر هنگام عبور از جنگلهای دره سن لوگانو در استان "ونه تو" در نزدیکی کوههای آلپ یک گوزن مادر را به همراه بچه اش مشاهده کردند.

گوزن مادر به رنگ قهوه ای نرمال است اما بچه گوزن که حدود 8-7 ماه دارد کاملا زال و به سپیدی برف است به طوری که تشخیص آن در میان برفها بسیار دشوار است.

مقامات محلی با مشاهده این تصاویر اظهار داشتند که تاکنون گوزنی به این سپیدی ندیده اند و بر طبق مدارک، آخرین گوزن زال سالها قبل در این منطقه می زیسته است.

به گفته شکارچیان این منطقه، حیوانات از این نوع همیشه با افسانه ها در آمیخته اند به طوری که برای مثال در مورد گوزن زال گفته می شود اگر شکارچی گوزن زال را بکشد تا پایان همان سال به طرز فجیعی کشته خواهد شد.

این درحالی است که مقامات محلی در این خصوص اظهار داشتند: "به نظر نمی رسد که این بچه گوزن بسیار سفید خطری داشته و پیام آور مرگ باشد. بلکه می تواند در جذب توریست کمک کند و موجب رونق گردشگری شده و به یک ستاره تبدیل شود."

برای این بچه گوزن زال که نام "بمبی سفید" انتخاب شده است.