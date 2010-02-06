حمل و دفع غیراصولی زباله های بیمارستانی کرج همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زباله‌های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی، متفاوت است.

زباله بخش عفونی یا اطاق عمل، با مواد زائد آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی، تفاوت محسوسی دارد و طبق یک بررسی، زباله بخشهای مختلف بیمارستانها به هفت گروه تقسیم می‌شوند.

زباله‌های معمولی بیمارستان عموما شامل زباله‌های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله‌های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه‌های آنهاست.

زباله‌های پاتولوژیکی شامل بافتها، ارگانها، قسمتهای مختلف بدن، پنبه‌های آغشته به خون و چرک و مواد دفعی بدن همچون نمونه‌های مدفوع و ادرار و ... جز این گروه از مواد زائد، محسوب می‌شوند.

مواد زائد پرتوزا شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و در برخی از بخشها و آزمایشگاه‌های بیمارستان‌ها وجود دارند که جمع آوری و دفع آنها دارای خصوصیات ویژه‌ای است.

مواد زائد شیمیایی شامل جامدات، مایعات و گازهای زائد است که به وفور در بیمارستانها وجود دارد، در بخش‌های تشخیص و آزمایشگاه‌ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دور ریختنی اطاق عمل بخش دیگری از این فضولات را تشکیل می‌دهند و این مواد زائد شیمیایی ممکن است، بسیار خطرناک باشند.

با توجه به دسته بندی فوق از زباله های بیمارستانی و وجود انواع این زباله ها در تمام بیمارستانها و مراکز درمانی نیازمند برنامه ریزی اصولی و کارشناسی برای حمل و دفع این قبیل زباله هاست.

متاسفانه در کلانشهر کرج با دارا بودن چندین مرکز درمانی، درمانگاه، کلینیکهای تخصصی، آزمایشگاه و بیمارستان زباله های عفونی و بیمارستانی به شکل اصولی جمع آوری و دفع نمی شوند که البته این موضوع بارها از سوی شبکه بهداشت و درمان کرج تذکر داده شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نحوه حمل و دفع زباله های عفونی و بیمارستانی در شهر کرج اصولی نیست.

محمد جواد ناصح افزود: نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد که باید با جدیت آن را دنبال کرد و شبکه بهداشت و درمان مصرانه پیگیر این موضوع است.

این مسئول با بیان اینکه زباله های عفونی در کرج ساماندهی مناسبی ندارند، خواستار بازنگری در روشهای فعلی شد.

ناصح خاطرنشان کرد: این بحث با بهداشت و سلامت شهروندان مرتبط است و نباید در قبال آن سهل انگاری کرد.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت در حوزه تفکیک، حمل و دفع زباله های عفونی بیمارستانها و مراکز بهداشتی باید با همکاری پسماند صورت پذیرد تا بعدها شاهد تبعات منفی آن نباشیم، ادامه داد: ساماندهی این ساز و کار باید با شتاب بیشتری دنبال شود که رویه فعلی چندان رضایت بخش نیست.

با توجه به اینکه در سال 75 وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور طی نامه ای درخواست کرد تا به منظور جلوگیری از اشاعه بیماریها از طریق زباله وتامین سلامت بهداشت جامعه و با عنایت به حساسیت و خطرناک بودن زباله های بیمارستانی ، تفکیک، جمع آوری و دفع مواد زائد بیمارستانی طی دستورالعملی که توسط کمیته کشوری مدیریت بهداشت زباله تدوین شده است توسط استانداران سراسر کشور و پس از مطرح شدن در شورای بهداشت هر استان، با دقت اجرا شود اما هنوز این دستورالعمل به معنای واقعی عملیاتی نشده است.

در این دستورالعمل که اولین گام همه جانبه جهت اجرای مدیریت مواد زائد بیمارستانی در کشور محسوب می شود، جزئیات قابل توجهی در خصوص نحوه جمع آوری شرایط محل نگهداری موقت زباله های بیمارستانی ارائه شده و جهت دفع زباله های خطرناک از روش دفن ترانشه های ویژه با استفاده از پودر آهک توصیه شده است.

این دستورالعمل به منظور ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و کاهش عفونتهای بیمارستانی هم اکنون در بیمارستانهای سراسر کشور با همکاری شهرداری ها در حال اجراست و از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل موارد زیر است.

مواد زائد جامد معمولی یا شبه خانگی بیمارستانی باید در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع آوری و در مخزن آبی رنگ قابل شستشو نگهداری و همراه مواد زائد جامد خانگی جمع آوری و دفع شود، زباله های نوک تیز و برنده در جعبه (محفظه ) مخصوصی جمع آوری و همراه زباله های خطرناک دفع شود.

زباله های خطرناک در کیسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوری ودر مخزن زردرنگ قابل شستشو و ضدعفونی نگهداری و توسط شهرداری به محل دفن منتقل و در ترانشه های ویژه با استفاده از پودر آهک دفن شود، پسماندهای مواد رادیواکتیو تحت شرایط خاص خود زیر نظر مسئول بهداشت پرتوها (فیزیک بهداشت ) بخش مربوط جمع آوری ،نگهداری و طبق ضوابط دفع شود.

همچنین اعضا و اندامهای قطع شده (یا قسمت های جداشده بدن ویا جنین سقط شده ) باید به طور مجزا جمع آوری و برای دفع در گورستان محل، حمل شده و به روش خاص خود دفن شود.

حمل زباله های بیمارستانی به خصوص زباله های خطرناک احتیاج به وسیله حمل مخصوص باعلامت خاص زباله های عفونی دارد از دیگر موارد دستورالعمل فوق است.

علاوه بر اینها محل نگهداری موقت زباله نیز باید دارای شرایط شامل ارتباط مناسب با بخشها داشته باشد، از نظر آلودگی حداقل مزاحمت را داشته و از بخشهای مختلف وآشپزخانه بدور باشد، همچنین قابل شستشو و ضدعفونی کردن باشد.

همچنین باید جهت نگهداری انواع زباله بیمارستانی قسمت بندی شده و نظارت بهداشتی وایمنی کاملا رعایت شود و وسایل تزریق، کیسه های خون وسرم و وسایل زائد آلوده پانسمان که در بخشهای عادی مصرف می شود لازم است پس از انجام کار توسط مسئول مربوطه به قسمت اتاق درمان ایستگاه پرستاری به منظور قرار دادن در ظرف زباله های خطرناک منتقل شود.

با وجود آنکه رعایت تمامی موارد فوق برای حفظ سلامت جامعه و به ویژه بیماران بستری لازم است در اکثر موارد نه تنها در کلانشهر کرج بلکه در بسیاری از شهرهای دیگر نیز به دلیل نبود نظارت کافی شهروندان شاهد بروز تخلفاتی هستند که سلامت آنها را به خطر می اندازد.

به هر روی به نظر می رسد شهرداری و شبکه بهداشت درمان باید در یک تعامل دوسویه ضمن نظارت بر نحوه حمل بهداشتی زباله های عفونی و بیمارستانی با تخلفات صورت گرفته برخورد قانونی کنند.