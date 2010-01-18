محمد جهانی درباره برنامه‌های دهه فجر رادیو تهران به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌های رادیو تهران از 12 بهمن‌ماه به مناسبت انقلاب اسلامی شروع می‌شود. در برنامه "صبح تهران" که هر روز ساعت شش و نیم صبح پخش می‌شود در قالب‌های آیتم‌های متنوع به انقلاب پرداخته می‌‌شود. گروه نیمروزی رادیو تهران هم ویژه برنامه‌ای از ساعت 9 تا 11:30 پخش می‌کند. این برنامه به صورت ویژه برنامه‌های دهه فجر را پوشش می‌دهد.

وی افزود: برنامه "کوک سکوت" ساعت 12:30 و برنامه "بحث روز" ساعت 13:30 با محوریت ایام دهه فجر روی آنتن می‌روند. "بحث روز" به دستاوردهای انقلاب اختصاص دارد. برنامه "همسایه سلام" به برنامه‌های دهه فجر شهرستان‌های استان تهران می‌پردازد.

مدیر رادیو تهران با اشاره به ویژه برنامه عصرگاهی رادیو تهران گفت: این ویژه برنامه مفرح اختصاص به جشنواره‌های تئاتر فجر و فیلم فجر دارد. البته این برنامه در زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر هم این جشنواره را بررسی می‌کند. در برنامه ورزشی رادیو تهران هم مسائل ورزشی متناسب با ایام دهه فجر پرداخت می‌شود. همچنین رویکرد مسابقه "مکث 95" و برنامه "شبانه"هم در ایام دهه فجر متناسب با این ایام روی آنتن رادیو تهران می‌رود.

جهانی با اشاره به نمایش‌های رادیو تهران گفت: برای ایام دهه فجر نمایش‌های هفتگی و تک قسمتی با موضوع انقلاب ساعت 23 پخش می‌شود. برنامه "تهران در شب" از ساعت 24 تا سه صبح با رویکرد انقلاب روی آنتن می‌رود و کارشناسان به دستاوردهای انقلاب می‌پردازند. در مجموع رادیو تهران برای ایام دهه فجر برنامه‌های متنوع و مفرحی پخش می‌کند. فقط 16 بهمن در اربعین حسینی برنامه‌ها رویکرد عزاداری دارند.

وی درباره اینکه رادیو تهران از چه زاویه جدیدی به انقلاب نگاه می‌کند تا برای شنوندگان جذابیت داشته باشد، افزود: رویکرد رادیو تهران با توجه به ماموریتی که بر عهده دارد تهران و استان‌های تهران است. سعی می‌کنیم در قالب‌های مختلف به موضوع انقلاب بپردازیم و به صورت ویژه‌تر برنامه‌های دهه فجر تهران و استان‌های تهران بپردازیم.

مدیر رادیو تهران درباره استفاده از مستندهای آرشیوی صوتی توضیح داد: شبکه تهران مستندهای جذابی از آرشیوهای صوتی زمان انقلاب و صدای شخصیت‌های مختلف تهیه و پخش می‌کند تا برای شنوندگان جذابیت داشته باشد.