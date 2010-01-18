به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش‌های "من یک هر کسی بخش دوم" یونگ هی کیم از کره جنوبی، "آخرین سیمرغ" استفان وایلند کار مشترک ایران و آلمان، "پازی" آندره پینیات از سوییس،"دکتر فرانکشتاین" سالواتوره تراماچره و فابریزیو پوگلیزه از ایتالیا و "تقریبا هیچ" لونیز آندره از برزیل از جمله آثاری هستند که در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره اجرا می‌شوند.

همچنین"روز درازتر از شب" سلطان عثمان‌اف از تاجیکستان، "پروانه‌ها" فرانچسکو گاندی و داوید ونتورینی از ایتالیا، "بابل" یوزف مارکوکی، "میز" گروه تئاتر کاربیدو و "عطر زمان" یرژی زون از لهستان و "فانتو میستریا" گروه تئاتر نودگوفرونتا از چک نمایش‌های دیگر حاضر در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هشتم هستند. البته دو نمایش "تقریبا هیچ" از برزیل و "روز درازتر از عصر" سلطان عثمان‌اف از تاجیکستان دو اثری هستند که در بخش تئاتر ملل نیز اجرا می‌شوند.

در بخش تئاتر ملل علاوه بر دو نمایش برزیل و تاجیکستان که در مسابقه بین‌الملل هم اجرا می‌شوند، نمایش‌های "مشهدی عباد" جنت سلیم‌آوا از آذربایجان، "هفت علیه تب" آوار آرکوس از کلمبیا، "رویاهای کوچک" فرانچسکو دنیس از ونزوئلا، "گیلگمش" جلال مردنیز از ترکیه و "قره گوز" ممبت اف از قزاقستان به صحنه می‌روند.

در بخش میهمان بین‌الملل جشنواره بیست و هشتم نیز نمایش‌های "همسر تحت کنترل" یان وی از چین، "و خداوند گفت" آورا سیدیروپولو از یونان، "مینیونه" آنا شیشکینا از روسیه و "رنگ‌ها" تسولاک گالستیان از ارمنستان اجرا می‌شوند.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجراز 2 تا 11 بهمن‌ماه تهران برگزار می‌شود.