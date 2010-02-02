۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

اجرای طرح پارکبانان در کرج با هدف روانسازی ترافیک

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ شهردار کرج گفت: به منظور اهمیت روان سازی ترافیک شهری طرح پارکبانان در کرج اجرا می شود.

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود:‌ محل اجرای این طرح محدوده مرکزی شهر و نقاط دارای ترافیک سنگین است.

وی در تشریح چگونگی اجرای این طرح گفت: پارکبانها وظیفه دارند از تصرف دائمی خیابانها توسط مالکان و صاحبان واحدهای اداری و تجاری جلوگیری کنند که باور داریم در روان سازی ترافیک تاثیر گذار است.

شهردار کرج در خصوص پوشش پارکبان ها اظهار داشت: پیراهن و شلوار سورمه ای به علاوه برچسب ویژه مشخصات، لباس متحدالشکل پارکبان ها در کرج است.

آقازاده جلوگیری از پارک دوبله در خیابانها، افزایش سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه، جلوگیری از سوار و پیاده کردن مسافر در نقاط ترافیک ساز، جلوگیری از پارک طولانی مدت خودروها در گوشه خیابانها، اختصاص فضای عادلانه پارک به خودروها و پاکسازی حاشیه خیابانها  را از جمله وظایف پارکبانها برشمرد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ترافیک درون شهری کرج به پارک خودرو در گوشه خیابانها برمی گردد که ساماندهی آن اقدامی شایسته ولی دیر هنگام از سوی شهرداری کرج تلقی می شود.

کد مطلب 1018849

