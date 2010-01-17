جراحی مجدد گلوی عزیزی منتفی شد

زینب عزیزی خواهر بزرگتر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: روز گذشته احمد را برای جراحی باز روی تراشه گلویش به اتاق عمل بردند اما پزشکان به خاطر وضعیت جسمی او، در آخرین لحظه از این کار منصرف شدند.

گلوی احمد عزیزی سه شنبه هفته گذشته تحت یک عمل جراحی لیزری قرار گرفت که آن عمل ناموفق بود.

وی افزود: در حال حاضر هوشیاری احمد 10 روی 11 است و بر این اساس پزشکان معتقدند او به لحاظ نورولوژی وضعیت مطلوبی برای انجام عمل جراحی باز ندارد.

خواهر این شاعر اضافه کرد: همچنین با توجه به وضعیت جسمی احمد و نحیف بودنش و این واقعیت که او در حال حاضر تنها علائمی حیاتی ازخود نشان می‌دهد، احتمال اینکه بعد از این عمل نتواند ساکشن شود و سرفه‌های طبیعی داشته باشد و در واقع به ریه‌اش آسیب وارد شود، زیاد است.

عزیزی در عین حال از جراحی "پیک" روی دستگاه گوارش این شاعر که هم‌اکنون در بیمارستان مسیح دانشوری بستری است، خبر داد و گفت: این عمل که فردا ساعت 10:30 در بیمارستان دیگری انجام می‌شود، برای تغذیه است و در آن لوله‌ای را از راه بینی به معده احمد وصل می‌کنند. پزشکان گفته‌اند که عمل پیک جراحی دشواری نیست.

خواهر این شاعر در پایان از زحمات دکتر امامی معاون سلامت وزارت بهداشت و نیز معاون درمان استان کرمانشاه در این خصوص تقدیر کرد.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بیمارستان بستری است.