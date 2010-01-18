سازمانهای امداد اسلامی زلزله‌زدگان هائیتی را یاری می‌کنند

سازمانهای امداد اسلامی پس از وقوع زلزله‌ای به قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر در کشور هائیتی به سرعت برای ارسال کمکهای خود به این منطقه زلزله‌زده وارد عمل شدند.

حمید آزاد مدیر اجرایی سازمان امداد اسلامی طی بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر شده گفت: این زلزله به واقع ویرانی به بار آورده است اما بیش از هر چیز وقوع این زلزله برای کشوری که پیشتر هم از فقر شدید رنج می برد غیرقابل تحمل شده است. روشن است که مردم هائیتی نیاز به امدادهای فوری از سوی جامعه بین الملل دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اولیه خود باشند.

هائیتی فقیرترین کشور در نیمکره غربی است که روز سه شنبه 22 دی ماه مورد اصابت زلزله‌ای با قدرت 7 درجه در مقیاس ریشتر قرار گرفت که وخیم ترین زلزله طی 200 سال اخیر بوده است. خانه ها، مدارس، بیمارستانها، محل اقامت رئیس جمهور این کشور همگی ویران شده است. حدود 3 میلیون نفر از تبعات این زلزله رنج می برند و تعداد نامشخصی از افراد زیر آوارها مانده اند وبراساس گزارشهای افراد مستقر در منطقه صداهای ناامید کننده بسیاری شنیده می شود که خواستار کمک شده اند.

نخست وزیر این کشور اظهار داشته آمار قربانیان که جان خود را در زلزله از دست داده اند به بیش از 100 هزار نفر می رسد و ویرانیها فراتر از تصور است. هنوزهیچ نشانی از عملیات نجات سازماندهی شده ، نجات افراد یا خارج کردن اجساد از زیر آوار وجود ندارد. ساکنان تلاش کردند افرادی که زیر آوار مانده را با دستان خالی خود نجات دهند که انجام این کار در سطح وسیع ممکن نیست.

سازمان امداد اسلامی ایالات متحده در پاسخی فوری به این فاجعه درخواست کمکی 1 میلیون دلاری برای یاری قربانیان منتشر کرده است. این گروه در پایگاه اینترنتی خود گفت: قربانیان به شدت به غذا و آب، پناهگاه و دارو نیازمند است و از آنجا که زیرساختهای این کشور بسیار اندک است در حال حاضر بسیار در تنگنا قرار دارد. این سازمان اعلام کرده با همکاری سایر سازمانهای امداد اسلامی نیازهای اولیه آنها را برای تخفیف رنج بازماندگان زلزله ارسال می کند.

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز اظهار داشتند که به سرعت برای یاری اقدام می کنند. بانک جهانی نیز متعهد شده 100 میلیون دلار از صندوق کمکهای غیرمنتظره خود به بازسازی هائیتی اختصاص می دهد.

مداوای رایگان نیازمندان آمریکا توسط پزشکان مسلمان

یک گروه از پزشکان مسلمان به منظور خدمات به هموطنان خود و نشان دادن چهره حقیقی دین اسلام دست به یک اقدام ابتکاری زده و کلینیک پزشکی را برای کمک به بیماران نیازمند و تنگدست آمریکایی در ایالت اوهایو بدون توجه به دین و نژاد آنها راه‌اندازی کرده‌اند.

ملکه حق از پزشکان مسلمان این کلینیک گفت: ما می خواهیم نهایت تلاش خود را در کمک کردن به دیگران به ویژه در این زمان بحران اقتصادی انجام دهیم.

ملکه حق یکی از اعضای گروه 22 نفره پزشکان و پرستاران مسلمان است که این کلینیک را راه اندازی کرده اند.

کلینیک نور از روز جمعه 25 دی ماه آغاز به کار کرده و خدماتی چون معاینات دوره ای رایگان، مشاوره با افراد بدون بیمه پزشکی و کمک دولتی به نیازمندان ارائه می دهد. این پزشک مسلمان که از سال 1973 تا 2005 در بیمارستان کودکان برای کودکان نیازمند کار کرده هدف از تأسیس این کلینیک را علاقه مسلمانان به هموطنان خود و تصحیح باور غیرمسلمانان درباره اسلام دانست.

این کلینیک بخشی از ابتکار عمل مسلمانان در سال 2008 به منظور راه اندازی کلینیکهایی برای کمک به نیازمندان آمریکایی است. براساس این ابتکار عمل، کلینیکهای اسلامی در شهرهای سینسیناتی و دیتون نیز افتتاح شده است. مسلمانان آمریکایی این ابتکار عمل را در سراسر کشور آغاز کرده اند. انجمن دانشگاه پزشکی مسلمانان که بیش از یک دهه از فعالیت آن می گذرد اکنون به 16 هزار بیمار در سراسر آمریکا از تمام ادیان کمک می کند. در سال 1996 یک گروه از دانشجویان مسلمان آمریکا که از عدم حضور مسلمانان در حل مسائل اجتماعی آمریکا ابراز نارضایتی می کردند نخستین کلینیک خیریه تمام وقت را در ایالات متحده افتتاح کردند.

این کلنیکهای جدید مسلمانان تلاشهای تازه ای از سوی مسلمانان آمریکایی برای ارائه تصویر بهتری از اسلام و اصلاح باورهای نادرستی است که درباره این دین آسمانی و پیروان آن وجود دارد.

سیده یاسین از پزشکان مسلمان داوطلب در کلینیک نور گفت: ما در این کلینیک نمی خواهیم دین خود را به دیگران تحمیل کنیم بلکه تنها می خواهیم به جامعه نشان دهیم ما به عنوان مسلمان، یک گروه متحده هستیم و می خواهیم به آنها کمک کنیم.

دکتر فوزان نارول از دیگر داوطلبان اعتقاد دارد که این مأموریت چندان هم ساده نیست. تغییر دیدگاه افرادی که نسبت به اسلام هیچ اطلاعی ندارند سخت خواهد بود ما تنها قصد داریم بر مداوای بیماران تمرکز کنیم.

دادگاه سازنده فیلم موهن فتنه هفته آینده در هلند آغاز می‌شود

دادگاهی در هلند اعلام کرد که جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهام گریت وایلدرز نماینده افراط‌گرای هلند و سازنده فیلم موهن فتنه هفته آینده برگزار می‌شود و براساس گزارش رسانه‌ها در صورت اثبات جرم، وی به یک سال زندان محکوم می‌شود.

پس از آن که دادستان عمومی پرونده وی را به نوعی بسط داد تا انزجار علیه مسلمانان، مراکشیها و مهاجران غیر غربی را هم دربر بگیرد، گریت وایلدرز و برام مسکویکز به عنوان آخرین اقدامات خود تلاش کردند از برخی از این اتهامها رهایی یابند، اما دادگاه اعلام کرد که فرجام‌خواهی وایلدرز غیر قابل قبول است.

دادگاه همچنین در رابطه با فرجام خواهی وایلدر اظهار داشت که متهم هیچ شاهد یا حقایق جدیدی برای این فرجام‌خواهی در اختیار دادگاه نگذاشته است.

وایلدرز در جمع خبرنگارانی که از شرکت در جلسه دادگاه هنگام حضور وی منع شده بودند اظهار داشت که این دادگاه یک محاکمه سیاسی است. نظام حقوقی کره شمالی بهتر از هلند است.

گیرت وایلدرز با پنج اتهام در رابطه با اهانت دینی و تحریک ضد اسلامی رو به رو است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که وایلدرز با اهانت به مسلمانان و توصیف اسلام با عناوین نامناسب و تأکید بر ممنوعیت قرآن و مقایسه کتاب آسمانی اسلام با کتاب "نبرد من" نوشته آدولف هیتلر متهم شده است. این نماینده افراط‌گرای پارلمان هلند همچنین متهم به انزجار، تبعیض برای بیان اینکه جوانان مراکشی خشن هستند و فراخوان بسته شدن مرز هلند به روی تمام مهاجران غیر غربی است. اگر جرم وی ثابت شود محکومیت زندان یکساله در انتظار وی خواهد بود.

این پرونده علیه وایلدرز از چهارشنبه آینده 30 دیماه ، وقتیکه چارچوب و جدول زمان بندی تعیین شوند آغاز می شود. فرآیند اصلی قرار است اواخر سال جاری میلادی آغاز شود.

حجاب نوعی حس وحدت با سایر مسلمانان به همراه دارد

به رغم اینکه بسیاری از جوامع اروپایی درک درستی از حجاب ندارند، اما مسلمانان محجبه بریتانیایی که تجارب خود را با رسانه‌های غربی به اشتراک گذاشته‌اند تصریح می‌کنند که حجاب نشانه آزادی آنها بوده و میان محجبه بودن و شهروند یک کشور اروپایی بودن هیچ منافاتی وجود نداشته و نوعی حس وحدت با سایر مسلمانان به همراه دارد.

سها شیخ دختر مسلمان و محجبه‌ای که در لندن زندگی می‌کند تصریح کرد که هیچ تناقضی میان محجبه بودن و زندگی در کشور بریتانیا وجود ندارد. این دختر 25 ساله و محجبه که در کتابخانه کار می‌کند و در رشته مطالعه رسانه تحصیل کرده است گفت: روسری و حجاب خلاصه‌ای از تعریف من برای بریتانیایی بودن است.

وی اظهار داشت که شما همواره مجبور نیستید که خود را با یک کلیشه یا مد خاص تطابق بدهید، اگر این عناصر تمایز را از بریتانیا حذف کنید در این صورت این کشور دیگر بریتانیا نخواهد بود.

این اظهارات در شرایطی صورت گرفت که خود این دختر محجبه و مسلمان تصدیق می‌کند که بسیاری از بریتانیا هنوز چنین تصور و حتی تصور درستی از حجاب ندارند.

سها شیخ یادآور شد: وقتی درباره روسری با برخی از هموطنان بریتانیایی خود صحبت می‌کنم، نخستین موردی که به ذهن آنها می‌رسد این مظلوم واقع شدن و سرکوب شدن زن مسلمان است، برای آنها دشوار است که بپذیرند حجاب نشانه‌ای از آزادی زن است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نشانه جدایی در نظر گرفت.

اسلام حجاب را برای زنان مسلمان واجب کرده و حجاب را نمی‌توان در مقام مقایسه با نمادهای دینی نشان داد که صرفاً جهت نمایش تعلقات دینی فرد رعایت می‌شود.

راجنار اختر از دیگر مسلمانان محجبه در بریتانیا در خانواده‌ای متولد شده که هفت خواهر محجبه دارد و اعتقاد دارد عقاید عموم جامعه نسبت به حجاب چندان درست نیست و همه اطلاعات کافی از این اصل واجب اسلامی دارند. وجود حجاب در کشورهای اروپایی عامل سوء تفاهم بزرگی برای مردم جامعه است. بسیاری از آنها می‌پرسند که حجاب نماد چیست. حتی به رغم تمام کارهایی که برای مقابله با باورهای نادرست و کلیشه ای درباره حجاب صورت گرفته تصور می‌کنم که تصویر زن محجبه به عنوان زنی ارائه شده است که تحت ظلم و ستم قرار گرفته و مجبور شده است نوعی لباس قدیمی و منسوخ بر تن کند. این تصویر از زن مسلمان محجبه یکی از رایج‌ترین انواع تصاویر است.

با این اوصاف اختر به عنوان یک زن محجبه 31 ساله تأکید می‌کند که باورهای نادرست درباره حجاب در تمام کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در مقایسه با سایرین به تبعیض منتهی نمی‌شود. در بریتانیا پرسشهایی که در بسیاری از نقاط اروپا مطرح است وجود ندارد.

همینه سلیم از موسسان سازمان "آرمان" به عنوان سازمان مشورتی که به زنان مسلمان کمک می‌کند صدای خود را در جامعه منعکس کنند گفت: زنان مسلمانی که حجاب را رعایت می‌کنند عللی چون تقوا، هویت و حتی بیانیه سیاسی را به عنوان علت کار خود بیان می‌کنند.

طرح ممنوعیت روبنده در فرانسه پیش از موعد به پارلمان ارائه شد

یکی از نمایندگان ارشد حزب محافظه گرای رئیس جمهور فرانسه دیروز سه‌شنبه 22 دی ماه طرحی را پیش از موعد مقرر برای ممنوعیت روبنده زنان مسلمان در خیابانها و اماکن عمومی به پارلمان این کشور ارائه کرد.

این طرح از سوی ژان فرانسوا کپه به عنوان رئیس حزب یو ام پی مجمع ملی فرانسه مورد انتقاد متحدان سیاسی خود قرار گرفت. برنارد آکوایر سخنگوی مجمع ملی فرانسه این اقدام کپه را پیش از موعد و نابهنگام توصیف کرد.

هیئتی از قانونگذاران برای بررسی شش ماهه درباره روبنده تشکیل شده و قرار است تا پایان ماه جاری میلادی درباره ضرورت ممنوعیت روبنده توصیه هایی ارائه کند.

لورنت وکیه وزیر کار فرانسه در انتقاد از کپه که عضوی از حزب سیاسی خود است وی را به استفاده از این این بحث برای ارتقاء شخصی متهم کرد چرا که وی در انتظار نتایج و دستاوردهای بررسیهای هئیت تشکیل شده نمانده و این طرح را پیش از موعد ارائه کرده است.

سارکوزی این بحث را ماه ژوئن درباره روبنده آغاز کرد و اظهار داشت که فرانسه از این نوع پوشش استقبال نخواهد کرد. سال 2004 نیز قانونی مسلمانان را از پوشیدن روسری و سایر نمادهای بارز دینی در کلاسهای درس منع کرد که این قانون مشکلات بسیاری برای دختران محجبه محصل به همراه داشت، این درحالی است که اقلیت بسیار کوچکی از زنان مسلمان در فرانسه از روبنده استفاده می کنند که حضور آنها در جامعه چندان مشخص نیست، از سوی دیگر پوشیدن روبنده از واجبات دین اسلام نیست و زنان مسلمان خود آن را انتخاب می کنند.

درحالی که پیروان اسلام پس از کاتولیک دومین جمعیت بزرگ دینی کشور فرانسه هستند و جامعه مسلمان این کشور بزرگترین جامعه اقلیت اروپا را تشکیل داده اند اما مقامات فرانسه نگران هستند این نوع پوشش راهی برای نفوذ ایدئولوژی افراط گرایانه باشد، واهمه و ترسی که تنها به واسطه اشاعه باورهای نادرست درباره اسلام به وجود آمده و ناشی از اسلام هراسی است.

این درحالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق فردی به دنبال ممنوعیت روبنده ابراز نگرانی کرده اند.

رویکرد کپه در این طرح براساس نظم و امنیت است. ماده یک پیشنهاد وی تصریح می کند که هیچ کس در اماکن عمومی و خیابانها نباید از پوشش یا زیورآلاتی استفاده کند که چهره وی را بپوشاند به جز افرادی که انگیزه های قانونی داشته و این اقدام آنها از نظر قانونی به رسمیت شناخته شده است.

بخش دوم این ماده اشاره مستقیمی به رویدادهای فرهنگی و کارناوالهایی چون "ماردی گرس" است. این کارناوال سه روز پیش از ایام توبه کاتولیکها برگزار شده و طی آن پیروان این کلیسا در کاروانهای شادی در خیابانها رژه می روند.

کپه همچنین پیشتر گفته بود افرادی که از این قانون تبعیت نکنند به پرداخت 750 یورو جریمه خواهند شد.

مساجد آمریکا توجه ویژه‌ای به محیط زیست دارند

در مساجد سراسر ایالات متحده آگاهی رو به رشدی از توجه به محیط زیست و تطابق شرایط زندگی و حتی نیایشی با محیط زیست ایجاد شده است که با همکاری گروه‌های مختلف دینی می‌تواند به تشویق جامعه برای حفاظت از محیط زیست مؤثر واقع شود.

خالد اقبال نایب رئیس انجمن مسلمانان دالاس گفت: برای ما مسلمانان پیشرفت کردن در این زمینه و قرار گرفتن در خط اصلی جریان حمایت از محیط زیست حائز اهمیت تلقی می شود.

اقبال اعتقاد دارد که توجه به محیط زیست و التزامات اخلاقی آن بخشی از مسئولیت اخلاقی مسلمانان است و از نظر اخلاقی باری بر دوش همه مسلمانان است و ما تنها از آنجا که مسائل زیست محیطی این روزها بسیار مورد تأکید است به آن توجه نمی کنیم.

انجمن مسلمانان دالاس ستاد آموزشی را آغاز کرده و از اعضای خود برای بازیافت، کاشت بیش از 300 درخت و استفاده بهینه از منابع آبی و تغییر لامپ برق داخل مساجد را بسیج کرده است. این انجمن با همکاری مدرسه دینی خود که روزهای یکشنبه فعال می شود پروژه مسجد سبز را آغاز کرده اند. آنها قصد دارند اثرات کربن را در امور مربوط به خود تا 13 درصد و مصرف انرژی خود را تا 21 درصد کاهش دهند.

امروز در مساجد بسیاری مسئله توجه و حفاظت محیط زیست در خطبه ها با عنوان برنامه های بازیافت، ثبات پذیری، حفظ انرژی به واسطه خاموش نگاه داشتن لامپهای اضافی و کاهش اثرات کربن اماکن دینی و نیایشی مورد تأکید قرار می گیرد. برخی مساجد با سازمانهای بین ادیان محلی چون قدرت و نور بین ادیان برای اعمال این تغییرات دوستدار محیط زیست همکاری می کنند.

نخستین مسجدی که در ایالات متحده رویکردهای خود را براساس حفاظت از محیط زیست تغییر داد واقع در بریج‌ویو، ایلی نویز است که صفحات جذب انرژی خورشیدی را برای گرد کردن آب در سال 2008 نصب کرد و برای این تعهد خود جایزه قهرمان محیط زیست را دریافت کرد.

این مسجد عایق کاری خود را بهبود بخشیده و به عنوان بخشی از نوسازیهای خود از فرشی استفاده می کند که الیاف آن در فرآیند بازیافت تهیه شده است.

در جنوب کالیفرنیا، گروه هایی چون گروه اسلامی محیط زیستی ویسکوزین، مسلمانان سبز دی سی و دین سبز جامعه مسلمان و دیگری جوامع گسترده تر را به داشتن سبک زندگی سالم تر و ثبات پذیرتر دعوت می کنند.

اگرچه مسلمانان تصدیق می کنند به رغم اینکه تلاشهای مساجد دوستدار محیط زیست برای گسترش توجه زیست محیطی به شدت درحال پیگیری است، اما هنوز هم باید کارهای متعددی در این زمینه انجام داد.

امام جوهری عبدالمالک مدیر بخش ارتباطات مرکز اسلامی دارالهجرت در ویرجنیا اظهار داشت که درحالی که وجود افرادی و نهادهای که خود را در زمینه محیط زیست مسئول بدانند بخشی از گسترش اگاهی در این رابطه است، اما نهادهای دینی باید در این زمینه فعال شده و با جنبشی که به راه افتاده حرکت کرده تا سیاستهای عمومی در این رابطه تغییر کند.

27 سازمان آمریکایی کنترل مسلمانان را عامل رشد تعصبهای دینی عنوان کردند

نگرانیهایی که از بازرسیها و تفتیشهای بدنی مسافران مسلمان در فرودگاههای ایالات متحده وجود دارد موجب شد 27 سازمان اسلامی آمریکایی نامه‌ای برای وزارت امنیت داخلی کشور ارسال و اعلام کنند این رویکردها تنها به افزایش تعصبهای قومی و نژادی علیه مسلمانان کمک می‌کند.

ائتلاف پنهانی به عنوان شبکه ای از 34 گروه آزادی مدنی که 27 گروه آن اسلامی هستند طی نامه ای به وزارت امنیت داخلی آمریکا اظهار داشتند سیاستهای امنیتی براساس بازرسیهای قومی و دینی ناکارآمد بوده و با اصول قانون اساسی منافات دارند.

ایالات متحده به دنبال تلاشهای ناکام مرد 23 ساله نیجریه ای برای منفجر کردن یک هواپیما در شب کریسمس اقدامات امنیتی خود را افزایش داده است . براساس این قوانین جدید مسافران کشورهای بسیاری که همه غیر از کوبا اسلامی هستند در معرض بازرسیهای بیشتر قرار می گیرند.

مسافرانی که گذرنامه از کشورهای اعلام شده در آمریکا را دارند یا از پروازهایی استفاده می کنند که از این کشورها عبور می کند برای بازرسهای بیشتر به کنار کشیده می شوند و چمدان و لباسهای آنها به دقت مورد بررسی قرار می گیرند. البته این اقدامات با انتقاد کارشناسان امنیتی رو به رو شده و به عنوان اقداماتی ناکارآمد توصیف شده اند.

براساس نامه ای که از سوی 27 گروه اسلامی از جمله وکلای مسلمان، مؤسسه عربهای آمریکایی، کانون وکلای مسلمان در چندین ایالت، کمیته امور عمومی پاکستانی آمریکایی امضا شده است: تروریسم نه به قومیت ارتباط دارد و نه به جغرافیا .

این ائتلاف از دولت اوباما خواسته است قوانین تازه اعمال شده را تغییر دهد؛ چرا که همه مردم نگران امنیت کشور خود هستند.

مسلمانان نگران خدشه به سنتهای حج بواسطه تکنولوژی هستند

استفاده از تلفنهای همراه و کامپیوتر در موسم حج و مکه ممنوع نیستند اما تعداد درحال رشدی از مسلمانان، با وجود اذعان به دستاوردهایی که این وسایل برای انتقال معنویت حج دارند، نسبت کاهش قداست فضای حج در اماکن مقدس با استفاده از چنین وسایل الکترونیکی ابراز نگرانی کرده‌اند.

تا کنون هیچ رهبر مسلمانی علیه تکنولوژی سخنی به میان نیاورده است، بیشتر نمازگزارانی که در مساجد حاضر شده و نمازهای یومیه خود را اقامه می کنند تلفنهای خود را به همراه نمی برند، اما اگر قرار باشد آنها دست کم یکبار در عمر خود به زیارت خانه خدا و سفر حج بروند اوضاع چگونه خواهد بود؟

داوود ولید رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی در میشیگان گفت: وقتی پنج سال پیش به سفر حج رفته بودم با زنگ تلفنهای همراه در مسجد الحرام رو به رو شدم که بسیار مایه تعجب بود چرا که مسجد محل مقدسی برای نیایش است.

قاسم جعفری از دانشجویان دانشگاه میشیگان در لنسینگ شرقی و رئیس انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه نیز گفت: نه تنها عده ای تلفنهای همراه خود را هنگام ورود به مساجد خاموش نمی کنند و صدای زنگ تلفنها به گوش می رسد بلکه عده ای دیگر از این تلفنها به عنوان دوربین استفاده می کنند.

وی افزود: وضعیتی که مشاهده می شود این است که مردم تلفنهای همراه خود را به مسجد آورده و تلاش می کنند از فضای مسجد عکس بگیرند و در این میان گاهی صدای زنگ تلفنی هم به گوش می رسد. این موضوعات ذهن حاضران در مسجد را از موضوع اصلی که نزدیک شدن به خدا است دور می کند.

در عین حال عده ای که به این سفرهای زیارتی رفته اند توصیه کرده اند تکنولوژی بهترین وسیله گسترش پیام مقدس خداوند است. بسیاری از مسلمانان در حال حاضر با استفاده از امکاناتی نظیر وبلاگ و سایتهای اجتماعی در طول سفر خود این تجربه را با سایرین به اشتراک می گذارند و زمان را برای رسیدن به محل اقامت خود صرف نمی کنند.

ولید در ادامه یادآور شد: واضح است که راه اندازی وبلاگ به انعکاس این پیام و ترویج آن کمک کرده است ، بسیاری از مؤمنان اطلاعات به روزی را از سفر معنوی و زیارتی خود در فضای اینترنت منتشر می کنند که این امر به واقع تأثیر مثبت بر روحیه دیگران می گذارد.

جعفری اظهار داشت که وی به همراه چند نفر از دوستانش تصاویری را از سفر خود به مکه مکرمه در صفحات سایتهای شبکه های اجتماعی منتشر کرده و با پرسشهایی از سوی روزنامه دانشجویی دانشگاه و خبرنگاران ایالت واشنگتن در این رابطه مواجه شده اند تا از این طریق تجربیات خود را با آنها به اشتراک بگذارند.

داوود ولید رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی در میشیگان اظهار داشت: اینترنت این امکان را برای نمازگزاران مؤمن فراهم می کند که با تماشای ویدئوهای مختلف خود را در آن فضا احساس کنند. وقتی پارسال مجبور شدم سفر حج خود را لغو کنم با تماشای روزهای نیایش از طریق ویدئوهای ماهواره ای و اینترنتی خود را در آن فضا احساس می کردم گرچه این وضعیت نمی تواند جای حضور فیزیکی را بگیرد اما نوعی ارتباط معنوی در انسان با آن فضای معنوی شکل می گیرد.