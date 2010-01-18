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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۸:۲۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:ریاست طلبی و بدنبال جاه و مقام بودن از آفتهای بشری است، چرا که تلاش برای رسیدن به این موقعیت انسان از مسیر اخلاق دور و به هر اقدام ناشایستی وا می‌دارد.

آیه روز:

وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ یَقُولُ الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ .

 کسانى که کافر شدند گفتند نه به این قرآن و نه به آن [توراتى] که پیش از آن است هرگز ایمان نخواهیم آورد و اى کاش بیدادگران را هنگامى که در پیشگاه پروردگارشان ازداشت‏شده‏اند مى‏دیدى [که چگونه] برخى از آنان با برخى [دیگر جدل و] گفتگو مى‏کنند کسانى که زیردست بودند به کسانى که [ریاست و] برترى داشتند مى‏گویند اگر شما نبودید قطعا ما مؤمن بودیم  .

سوره سبأ، آیه 32

حدیث امروز:

امام جعفر صادق (ع) :

من طلب الرئاسة هلک .

هر که ریاست طلبد هلاک شود .

اصول کافی ، ج 3 ، ص 405

کد مطلب 1018870

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