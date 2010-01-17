2500 فقره سند مالکیت روستایی در استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیرحسین عباسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: از مزایای طرح صدور سند مالکیت روستایی وسعت بخشیدن به مالکیتهای مسکونی و تجاری واقع در بافتهای مسکونی روستاها و ایجاد انگیزه برای سرمایه ‌گذاری در روستاهاست.

وی افزود: به موجب تبصره 71 ماده 140 و ماده 133 قانون برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت صدور سند مالکیت روستایی برعهده بنیاد مسکن محول شده است.

عباسی در زمینه اجرای روستاهای نمونه تصریح کرد: مطالعات طرح بهسازی روستاهای نمونه اگر چه شباهت فراوانی با مطالعات طرح‌ های هادی دارد اما از لحاظ شرح خدمات خاص گسترده و عمق بیشتری در زمینه مطالعات و برنامه ‌ریزی ابعاد اجتماعی و اقتصادی روستا علاوه بر وضعیت کالبدی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: در سال جاری به منظور مطالعه و اجرای طرح بهسازی روستاهای شهابیه از توابع شهرستان خمین و دودهک شهرستان دلیجان اعتباری به میزان سه هزار و 240 میلیون ریال از طریق دفتر مرکزی و از محل اعتبارات ملی به استان ابلاغ شده است.

عباسی یکی از راه ‌های نظارت بر اجرای طرحهای هادی مصوب را صدور پروانه ساختمانی ذکر کرد و بیان داشت: هدایت ساخت و سازها و مهار ساخت و سازهای غیرمجاز با صدور پروانه ‌های ساختمانی میسر بوده و بنیاد مسکن با پاسخ استعلام بخشداری‌ ها، نقش بسزایی در صدور پروانه ساختمانی ایفا می‌ کند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور برنامه ‌ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب ‌سازی اراضی مسکونی روستایی بنیاد مسکن در روستاهای مستعد اقدام به تملک بیش از 152 هکتار زمین از اراضی دولتی و تفکیک زمینها و واگذاری آن به متقاضیان واجد الشرایط کرده است.

به گفته وی، در این طرح به استناد تبصره سه ماده چهار اساسنامه مصوب مجلس، بنیاد مسکن موظف به تملک، تفکیک زمینها شده است که این اقدام با هدف کمک به نیازمندان و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و همچنین جابجایی روستاهایی که جزو کانون‌ های پرخطر سوانح محسوب می ‌شوند، صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی بیان داشت: براین اساس در سال جاری 124 قطعه زمین در سطح روستاهای استان به متقاضیان واجد الشرایط واگذار شده است.