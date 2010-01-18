به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کلباسی اشتری در سومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی در فلسفه دین با موضوع "باور به خدا" که صبح دیروز در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، به تشریح بحث "خدا از دیدگاه کانت" پرداخت.

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی به تأثیر جریانات مختلف در قرن 17 و 18 بر اندیشه کانت اشاره کرد و گفت: کانت در سنت پروتستان و مطابق آموزشهای فرقه پارسایان (Pietism) پرورش یافته است، این سنت با سابقه ویژه آن در میان مردمان پروس و مختصات فرهنگی آن داشته است. مطابق این سنت، خداوند در ضمیر و حیث درون ذات فاعل شناسا ظاهر می‌شود و اگر دست عقل و شمول علم از دامن این موضوع کوتاه است، در عوض قیام فعل اخلاقی و تمامی آن وابسته بدان است و پشتوانه عرصه عملی حیات انسان است. از این جهت دیدگاه کانت از دیگر صور رایج الهیات آن عصر یعنی الهیات طبیعی و الهیات وحیانی و مؤسسان و مروجان آن متمایز می‌گردد.

وی با تأکید کرد: همان‌گونه که چارچوب نظری فلسفه نقادی کانت ریشه در تحولات قرن هجدهم و دوره موسوم به روشنگری و منورالفکری اروپا دارد، رهیافتهای دین‌پژوهی- و از جمله باور به خداوند نیز متأثر از همان فضاست. یکی از مهمترین ناتوانی مطلق نظری در باب خداوند است.

دکتر کلباسی به مانیفست کانت یعنی فلسفه نقادی اشاره کرد و گفت: در نقد عقل محض که ناظر به نقد قوای شناختی است یکی از بحثهای عمده کانت بحث "مابعدالطبیعه" است. مسئله متافیزیک در سراسر کوششهای نظری کانت -حتی در مباحث هنری- سایه افکنده است. کانت در بحث نقد عقل محض بیان می کند که عقل محض عقلی است که از حدود خود خارج شده و باید به وضع اولیه خود بازگردد که کانت از آن "دیالکتیک استعلایی" به معنی "وضع بحرانی قوه عقل" یاد می کند. کانت تأکید دارد که قوای شناختی ما اگر از حدود توانایی خود خارج شوند، دچار بحران می شوند.

وی افزود: در بحث تمایل طبیعی عقل به فراروی از حدود پدیدارها برای تأسیس یک فضای جدید، کانت تأسیس فضای جدید را " رسیدن به وحدت مطلق یا نامشروط در امور " نام نهاده است. کانت وحدت مطلق یا نامشروط در سه حوزه نفس، خدا و اثبات اختیار انسان خود را آشکار می کند. آنچه که تحت عنوان خداوند و باور خدا مطرح شده به عقیده کانت نوعی تمایل طبیعی عقل برای رسیدن به یک وجه جامع در مفهوم کمال است. کانت خداوند را عبارت از " کمال نامتناهی" و" مطلق کمال" تعریف می کند.

دکتر کلباسی تصریح کرد: اما کانت در مواجه با معروفترینی براهین در اثبات "کمال مطلق" که می گوید " خداوند اگر کمال مطلق است حدود خارجی او محرز و انکار چنین وجودی منجر به تناقض می شود" توقف می‌کند و می‌گوید "این وجود محمول واقعی نیست". یکی از ایستگاههای مهم نقدی کانت این است که" وجود خارجی خداوند با مفهومی که قبلا از او گفته اند(کمال مطلق) ثابت نمی‌شود".

وی به تعریف خدا در نظر کانت اشاره کرد و گفت: خدایی که کانت از آن یاد می‌کند نه خدای یهودی و نه خدای سنت رایج پروتستان است بلکه در نظر کانت "خداوند ضامن فعل اخلاقی است و بس". چیزی که مورد نظر کانت است این است که خداوند فروکاهش یابد به یک وجدان درونی مقوم اخلاق و بس.

دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: نگاه کانت، در واقع عرصه عقل عملی در تقابل عقل نظری نیست، بلکه متعلقات عقل و به ویژه وجود خداوند و بقای نفس است. هنگامی که کانت در امکان فعل اخلاقی و شرایط آن تامل می‌کند، همبستگی فعل اخلاقی را با اعتقاد به بقای نفس و وجود خداوند در می‌یابد و البته همچنان مسئله عدم عینیت این متعلقات و حیث نفس الامری آن مورد تاکید قرار می‌گیرد.