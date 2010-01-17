به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سه اثر برتر در حوزه‌های فلسفه دین یا الهیات فلسفی از سوی دانشگاه سنت توماس و بنیاد تمپلتون اهداء خواهد شد.

این آثار توسط یک هیئت سه نفره انتخاب خواهد شد و به سه اثر برتر در حوزه فلسفه دین و الهیات فلسفی اهداء خواهد شد. این آثار باید در سال 2009 میلادی منتشر شده باشد و ترجیحاً در نشریات علمی درج شده باشد.

این آثار بر اساس روش تحقیق، کیفیت براهین و ادله و بدیع بودن موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرند. برندگان این جایزه شهریورماه سال آتی اعلام می‌شوند.