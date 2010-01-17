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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

با همکاری بنیاد تمپلتون/

جایزه بهترین آثار در فلسفه دین اهدا می‌شود

دانشگاه سنت توماس با همکاری بنیاد تمپلتون جایزه ویژه بهترین آثار در فلسفه دین را در شهریورماه سال آتی اهداء می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جایزه به سه اثر برتر در حوزه‌های فلسفه دین یا الهیات فلسفی از سوی دانشگاه سنت توماس و بنیاد تمپلتون اهداء خواهد شد.

 این آثار توسط یک هیئت سه نفره انتخاب خواهد شد و به سه اثر برتر در حوزه فلسفه دین و الهیات فلسفی اهداء خواهد شد. این آثار باید در سال 2009 میلادی منتشر شده باشد و ترجیحاً در نشریات علمی درج شده باشد.

این آثار بر اساس روش تحقیق، کیفیت براهین و ادله و بدیع بودن موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرند. برندگان این جایزه شهریورماه سال آتی اعلام می‌شوند.

کد مطلب 1018881

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