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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

میثاقیان در گفتگو با مهر:

آرزویم ماندن ابومسلم و راه‌آهن در لیگ است/ منتظر پاسخ کاشانی هستیم

آرزویم ماندن ابومسلم و راه‌آهن در لیگ است/ منتظر پاسخ کاشانی هستیم

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه امیدوار است تیم‌های ابومسلم و راه آهن بتوانند سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کنند، گفت: منتظر پاسخ کاشانی برای جذب وسلی هستیم.

اکبر میثاقیان که روزشنبه برای تماشای دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن و ابومسلم به ورزشگاه اکباتان رفته بود، در مورد دلیل حضورش در آن دیدار به خبرنگار مهر گفت: من مدت‌ها در این دو تیم مربیگری کرده ام و آرزوی قلبی ام این است آنها بتوانند سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کرده و در ادامه مسابقات نتایج خوبی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه دو فصل پیش خودم راه آهن را در لیگ برتر حفظ کرده‌ و ابومسلم هم تیم خانوادگی ام بوده و از دیدن آن با چنین وضعیتی ناراحتم، افزود: مشکل اصلی ابومسلم، بد بسته شدن در ابتدای لیگ است ولی امیدوارم با تلاش کادر فنی و بازیکنان آن، ابومسلم در لیگ بماند.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در ادامه در مورد اینکه شانس این تیم برای صعود به لیگ برتر چه اندازه است، اظهار داشت: درست است از نظر امتیازی شهرداری از تیم‌های دیگر گروه فاصله گرفته است، اما هنوز بازی‌های زیادی را پیش رو داریم، به همین دلیل برای کسب سهمیه لیگ برتر باید در هر مسابقه ای بجنگیم و امتیازات لازم را کسب کنیم.

میثاقیان در پایان در مورد جذب وسلی بازیکن برزیلی پیشین تیم پرسپولیس گفت: طبق مذاکراتی که با مدیران باشگاه پرسپولیس صورت گرفته، قرار شد وسلی بصورت قرضی به تیم ما بپیوندد ولی هنوز منتظر پاسخ نهایی آقای کاشانی در این خصوص هستیم. البته امیدواریم این انتقال هرچه زودتر انجام شود.

کد مطلب 1018891

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